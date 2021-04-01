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    Жіноча збірна України з біатлону перед Олімпіадою отримала нового тренера

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    Урош Велепець вже працював з українською збірною - Жіноча збірна України з біатлону перед Олімпіадою отримала нового тренера
    Урош Велепець вже працював з українською збірною
    Фото з відкритих джерел

    Олену Підгрушну та Юлію Джиму готуватиме словенець Урош Велепець

    До Ігор у Пекіні жіночу збірну готуватиме словенський спеціаліст Урош Велепець. Цей тренер готував до сезону Юлію Джиму, яка показала найкращі результати серед українських біатлоністів.

    З чоловіками залишається працювати словак Юрай Санітра. Його помічниками стануть Олексій Кравченко і Роман Прима.

    Чоловіча збірна: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко.

    У жіночій збірній допомагати Урошу Велепецу будуть Олександр Кравченко та Ігор Ященко.

    Жіноча збірна: Юлія Джима, Дар'я Блашко, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина, Катерина Бех, Ірина Петренко, Анна Кривонос.

    Віта Семеренко і Валя Семеренко готуватимуться за індивідуальним планом з Григорієм Шамраєм, іноді проводячи спільні збори з командою А для проведення тестів і контрольних тренувань, повідомляє сайт федерації біатлону.

    Перший збір чоловіча і жіноча команди проведуть в Сянках, що на Львівщині, починаючи з 13 травня.

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    Теги: біатлон Юлія Джима Урош Велепець
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