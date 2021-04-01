Жіноча збірна України з біатлону перед Олімпіадою отримала нового тренера

Урош Велепець вже працював з українською збірною

Олену Підгрушну та Юлію Джиму готуватиме словенець Урош Велепець

До Ігор у Пекіні жіночу збірну готуватиме словенський спеціаліст Урош Велепець. Цей тренер готував до сезону Юлію Джиму, яка показала найкращі результати серед українських біатлоністів.

З чоловіками залишається працювати словак Юрай Санітра. Його помічниками стануть Олексій Кравченко і Роман Прима.

Чоловіча збірна: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко.

У жіночій збірній допомагати Урошу Велепецу будуть Олександр Кравченко та Ігор Ященко.

Жіноча збірна: Юлія Джима, Дар'я Блашко, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина, Катерина Бех, Ірина Петренко, Анна Кривонос.

Віта Семеренко і Валя Семеренко готуватимуться за індивідуальним планом з Григорієм Шамраєм, іноді проводячи спільні збори з командою А для проведення тестів і контрольних тренувань, повідомляє сайт федерації біатлону.

Перший збір чоловіча і жіноча команди проведуть в Сянках, що на Львівщині, починаючи з 13 травня.