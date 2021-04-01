Український боксер Беринчик домовися про кулачний бій з росіянином

Поєдинок відбудеться 19 червня, про місце його проведення буде повідомлено пізніше

Чемпіон WBO International Денис Беринчик свій наступний поєдинок проведе не в боксерських рукавицях, а на кулаках. Про це повідомив його суперник, колишній боєць UFC Артем Лобов, який народився в Росії, а зараз представляє Ірландію.

«Це офіційна інформація. Вчора вже був останній етап, підписання контракту. 19 червня ми з Денисом покажемо всім крутий махач, – наводить слова Лобова xsport. – Денис теж захотів нормально отримувати, а не битися за копійки. Медалями сіи’ю не нагодуєш. Всі ці пояси, титули... У тебе коли дитина голодна або хоче іграшку, ти йому не скажеш пограй з цієї медалькою. Треба щось змінювати, якось заробляти гроші. Тому Денису довелося якось викручуватися. За часнику, людина яка виграв срібну медаль на Олімпіаді не повинен хвилюватися про фінанси. Я не кажу, що він має стати мультимільйонером, але може бути фінансово забезпеченим на все життя. Денис прийняв правильне рішення, що викликав мене. По-перше, це дасть йому можливість заробити на голих кулаках. Я думаю, що це допоможе його кар'єрі в боксі. Цей бій допоможе Денису, щоб його впізнали в усьому світі».

Денис Беринчик кинув виклик Лобову під час поєдинку в Броварах, де він захищав свій пояс.