Під Черніговом окупанти вбили українського боксера Юрія Ворону

Всі ці тижні, поки Чернігівщина частково перебувала в окупації, боксер вважався зниклим

Під Черніговом у бою із російськими окупантами загинув український боксер Юрій Ворона. Серце 25-річного спортсмена, який після початку війни обороняв рідну Чернігівську область від загарбників, перестало битися під селом Лукашівка. Про загибель Ворони на своїй сторінці у Facebook повідомила Федерація боксу України.

«Ще одна сумна новина для всієї боксерської родини. У боях із російськими окупантами загинув боксер із Чернігова Юрій Ворона», – йдеться у повідомленні.

Смерть боксера підтвердили у Чернігівській федерації, розповівши, що 25-річний Юрій загинув ще на початку війни. Всі ці тижні, поки Чернігівщина частково перебувала в окупації, боксер вважався зниклим. Проте після визволення області тіло хлопця було знайдено.

Як раніше заявив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, місто Чернігів знищено на 70%, не працює бізнес, немає надходжень до бюджету. Жителям Чернігова зараз не варто повертатися до рідного міста, треба зачекати, поки фахівці відновлять комунікації.

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