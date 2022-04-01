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    Окупанти в будинку Усика. Дружина Усика показала наслідки

    Окупанти якийсь час перебували в будинку чемпіона - Окупанти в будинку Усика. Дружина Усика показала наслідки
    Окупанти якийсь час перебували в будинку чемпіона
    фото: usykkate1

    У будинку Усиків жили російські загарбники, а на території розмістили танки та БТРи

    Дружина володаря титулів WBO/WBA/IBF Олександра Усика Катерина Усик показала наслідки знаходження російських окупантів на їхній ділянці у Ворзелі Київської області.

    «Руський мир!! Заїхав і до мене!!! Тварини!!! Просто всі зіпсували, наср*ли, як завжди!!!», написала у сторіс Instagram Катерина.

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    Раніше дружина українського боксера Олександра Усика повідомила про обстріл їхнього будинку у Ворзелі на Київщині.

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    Олександр Усик після початку військового вторгнення Росії повернувся до України та вступив у територіальну оборону. Однак пізніше чемпіон вирушив до Великої Британії для підготовки до реваншу з британцем Ентоні Джошуа.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти в будинку Усика. Дружина Усика показала наслідки