Російські терористи вбили легендарного українського тренера з боксу
Знаному на Донеччині наставнику був 81 рік
Легендарний тренер із боксу Володимир Кленін загинув у Маріуполі, повідомляє Федерація боксу України. Знаному на Донеччині наставнику був 81 рік.
Володимир Васильович Кленін навчався у Жданівському індустріальному технікумі. Закінчив Жданівський металургійний інститут та Київський університет фізкультури та спорту. 1985 року отримав звання заслуженого тренера.
Серед учнів Володимира Васильовича були і чемпіони України, і призери Кубка світу.
«Бокс не визнає компромісів. Тільки чесна дружба з ним веде до успіху», – говорив Володимир Кленін.
Нагадаємо, 25 березня загинув український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал. Спортсмен захищав Маріуполь від російських окупантів.
Також запоріжський важкоатлет Анастас Іванов загинув від рук російських окупантів під час захисту Маріуполя.
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