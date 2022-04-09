Російські терористи вбили легендарного українського тренера з боксу

Серед учнів Володимира Васильовича були і чемпіони України, і призери Кубка світу

Знаному на Донеччині наставнику був 81 рік

Легендарний тренер із боксу Володимир Кленін загинув у Маріуполі, повідомляє Федерація боксу України. Знаному на Донеччині наставнику був 81 рік.

Володимир Васильович Кленін навчався у Жданівському індустріальному технікумі. Закінчив Жданівський металургійний інститут та Київський університет фізкультури та спорту. 1985 року отримав звання заслуженого тренера.

Серед учнів Володимира Васильовича були і чемпіони України, і призери Кубка світу.

«Бокс не визнає компромісів. Тільки чесна дружба з ним веде до успіху», – говорив Володимир Кленін.

Нагадаємо, 25 березня загинув український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал. Спортсмен захищав Маріуполь від російських окупантів.

Також запоріжський важкоатлет Анастас Іванов загинув від рук російських окупантів під час захисту Маріуполя.

У Сумах під час авіаударів разом із сім’єю загинув чемпіон України з самбо.

Спортивний світ втратив ще одного колишнього українського футболіста. Від ворожих куль загинув ексгравець «Кривбасу» Володимир Колесник.

Заслужений тренер України з водного поло Олександр Обединський розповів, що в Маріуполі загинув його син, колишній капітан збірної України Євген Обединський.