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    Події в Україні

    Російські терористи вбили легендарного українського тренера з боксу

    Серед учнів Володимира Васильовича були і чемпіони України, і призери Кубка світу - Російські терористи вбили легендарного українського тренера з боксу
    Серед учнів Володимира Васильовича були і чемпіони України, і призери Кубка світу
    фото з відкритих джерел

    Знаному на Донеччині наставнику був 81 рік

    Легендарний тренер із боксу Володимир Кленін загинув у Маріуполі, повідомляє Федерація боксу України. Знаному на Донеччині наставнику був 81 рік.

    Володимир Васильович Кленін навчався у Жданівському індустріальному технікумі. Закінчив Жданівський металургійний інститут та Київський університет фізкультури та спорту. 1985 року отримав звання заслуженого тренера.

    Серед учнів Володимира Васильовича були і чемпіони України, і призери Кубка світу.

    «Бокс не визнає компромісів. Тільки чесна дружба з ним веде до успіху», – говорив Володимир Кленін.

    Нагадаємо, 25 березня загинув український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал. Спортсмен захищав Маріуполь від російських окупантів.

    Також запоріжський важкоатлет Анастас Іванов загинув від рук російських окупантів під час захисту Маріуполя.

    У Сумах під час авіаударів разом із сім’єю загинув чемпіон України з самбо.

    Спортивний світ втратив ще одного колишнього українського футболіста. Від ворожих куль загинув ексгравець «Кривбасу» Володимир Колесник.

    Заслужений тренер України з водного поло Олександр Обединський розповів, що в Маріуполі загинув його син, колишній капітан збірної України Євген Обединський.

    Теги: росія окупанти бокс війна Україна тренер університет окупація час самбо #stoprussia
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    Російські терористи вбили легендарного українського тренера з боксу