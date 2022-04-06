Боксер Усик розповів, як війна вдарила по ньому та його близьким (відео)

Український боксер переконував журналістів, що в Україні через війну кояться страшні речі, які він бачив на власні очі

Усик поскаржився, що навіть через місяць війни не може вийти на зв'язок із багатьма друзями та нічого не знає про їхню долю

Боксер Олександр Усик заявив, що в Україні через російське вторгнення відбуваються страшні речі. Про це він розповів у інтерв'ю YouTube-каналу Blockasset.

За словами відомого спортсмена, війна – це страшна річ, яку не побажаєш навіть ворогові. «Деякі мої знайомі та друзі зникли, ми не знаємо, де вони зараз. Багато моїх близьких втратили будинки, своїх знайомих, своїх близьких. Насправді те, що зараз відбувається в Україні – це дуже страшно», – сказав Усик.

Український боксер також розповів, що про війну дізнався з повідомлення дружини. Усик одразу приїхав у аеропорт і почав шукати рейси, якими можна повернутися на батьківщину.

Таким чином боксер опинився спочатку в Польщі. Там він узяв машину, доїхав автомобілем до одного із міст у західних регіонах України, а потім дістався Києва.

За словами спортсмена, у перший день в українській столиці він відчував повне спустошення й був дезорієнтований. Також він дуже хвилювався за дружину та дітей, які на той час перебували в Києві.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить чемпіону світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі, ворог розташував бронетехніку.