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    Будинок Олександра Усика під Києвом захопили окупанти

    На ділянці, що належить Олександру Усику, ворог розташував бронетехніку - Будинок Олександра Усика під Києвом захопили окупанти
    На ділянці, що належить Олександру Усику, ворог розташував бронетехніку
    Фото з відкритих джерел

    Житло боксера у Ворзелі опинилося на тимчасово окупованій території

    Будинок чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика у Ворзелі біля Києва захопили російські окупанти. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила дружина українського боксера Катерина.

    Допис дружини боксера у соціальних мережах. Фото: instagram.com/usykkate1

    Допис дружини боксера у соціальних мережах. Фото: instagram.com/usykkate1

    "Суки, нехай поживуть, скоро їх знищимо. Поживіть у моєму домі! Недовго вам залишилося! Дон, дон, дон", - написала Катерина Усик на новину про те, що в їхньому будинку оселилися російські загарбники, а на території розмістили танки та БТРи.

    Раніше дружина українського боксера Олександра Усика повідомила про обстріл їхнього будинку у Ворзелі на Київщині.

    Нагадаємо, що Олександр Усик отримав дозвіл від міністра спорту України покинути країну під час війни і розпочати тренувальні збори до літнього матчу-реваншу з Ентоні Джошуа в об’єднавчому поєдинку у суперважкій вазі.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна Олександр Усик будинок WBO Ентоні Джошуа окупація #stoprussia
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    Будинок Олександра Усика під Києвом захопили окупанти