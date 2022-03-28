Будинок Олександра Усика під Києвом захопили окупанти

Житло боксера у Ворзелі опинилося на тимчасово окупованій території

Будинок чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика у Ворзелі біля Києва захопили російські окупанти. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила дружина українського боксера Катерина.

Допис дружини боксера у соціальних мережах. Фото: instagram.com/usykkate1

"Суки, нехай поживуть, скоро їх знищимо. Поживіть у моєму домі! Недовго вам залишилося! Дон, дон, дон", - написала Катерина Усик на новину про те, що в їхньому будинку оселилися російські загарбники, а на території розмістили танки та БТРи.

Раніше дружина українського боксера Олександра Усика повідомила про обстріл їхнього будинку у Ворзелі на Київщині.

Нагадаємо, що Олександр Усик отримав дозвіл від міністра спорту України покинути країну під час війни і розпочати тренувальні збори до літнього матчу-реваншу з Ентоні Джошуа в об’єднавчому поєдинку у суперважкій вазі.