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    Галина Авраменко виборола «бронзу» у стрільбі по рухомій мішені на ЧС

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    Фото взяте з ресурсу ukrinform.ru - Галина Авраменко виборола «бронзу» у стрільбі по рухомій мішені на ЧС
    Фото взяте з ресурсу ukrinform.ru

    Чемпіонат і юніорська першість світу зі стрілецьких видів спорту відбуваються у Чанвоні (Республіка Корея)

    Збірна України у неділю, 9 вересня завоювала ще три нагороди у чемпіонаті і юніорській першості світу зі стрілецьких видів спорту.

    Про це повідомляє Укрінформ.

    Галина Авраменко з Чернігова посіла третє місце у стрільбі з пневматичної гвинтівки по рухомій мішені з 10 метрів.

    У юніорів у цій вправі «срібло» і «бронзу» завоювали вінничани відповідно Данило Даниленко та Максим Бабушок. Останній у суперечці за третє місце випередив свого співвітчизника Дениса Баблюка з Хмельницького.

    Зараз у медальному заліку збірна України посідає 7-е місце, маючи в активі дві золоті, дві срібні і три бронзові нагороди.

    Нагадаємо, Олена Костевич здобула золото на ЧС зі стрільби.

    Збірна України
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