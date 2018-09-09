Галина Авраменко виборола «бронзу» у стрільбі по рухомій мішені на ЧС



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Фото взяте з ресурсу ukrinform.ru

Чемпіонат і юніорська першість світу зі стрілецьких видів спорту відбуваються у Чанвоні (Республіка Корея)

Збірна України у неділю, 9 вересня завоювала ще три нагороди у чемпіонаті і юніорській першості світу зі стрілецьких видів спорту.

Про це повідомляє Укрінформ.

Галина Авраменко з Чернігова посіла третє місце у стрільбі з пневматичної гвинтівки по рухомій мішені з 10 метрів.

У юніорів у цій вправі «срібло» і «бронзу» завоювали вінничани відповідно Данило Даниленко та Максим Бабушок. Останній у суперечці за третє місце випередив свого співвітчизника Дениса Баблюка з Хмельницького.

Зараз у медальному заліку збірна України посідає 7-е місце, маючи в активі дві золоті, дві срібні і три бронзові нагороди.

Нагадаємо, Олена Костевич здобула золото на ЧС зі стрільби.