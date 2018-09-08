Українка Костевич стала чемпіонкою світу у стрільбі з пістолета
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Наша співвітчизниця здобула нагороду у спортивній стрільбі з пістолета з 25-ти метрів
Українська спортсменка Олена Костевич здобула золоту медаль чемпіонату світу зі спортивної стрільби. Турнір наразі проходить у Кореї.
Українка здобула 37 балів і стала найкращою у стрільбі з пістолета на дистанції 25 метрів.
Друге місце посіла росіянка Віталіна Бацарашкіна, у якої теж 37 очок, проте більше промахів на третій перестрілці.
На першій і другій перестрілках українка і росіянка показали однаковий результат.
Також у трійку з 31 балом увійшла Дорін Веннекамп з Німеччини.
Це перша медаль Костевич у цій дисципліні і друга на даному турнірі.
Раніше вона разом з Олегом Омельчуком виборола бронзу у команді-міксті у стрільбі з пістолета на дистанції 10 м.
Джерело: Tribuna.com