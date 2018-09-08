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    Українка Костевич стала чемпіонкою світу у стрільбі з пістолета

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    Фото взяте з ресурсу 1news.com.ua - Українка Костевич стала чемпіонкою світу у стрільбі з пістолета
    Фото взяте з ресурсу 1news.com.ua

    Наша співвітчизниця здобула нагороду у спортивній стрільбі з пістолета з 25-ти метрів

    Українська спортсменка Олена Костевич здобула золоту медаль чемпіонату світу зі спортивної стрільби. Турнір наразі проходить у Кореї.

    Українка здобула 37 балів і стала найкращою у стрільбі з пістолета на дистанції 25 метрів.

    Друге місце посіла росіянка Віталіна Бацарашкіна, у якої теж 37 очок, проте більше промахів на третій перестрілці.

    На першій і другій перестрілках українка і росіянка показали однаковий результат.

    Також у трійку з 31 балом увійшла Дорін Веннекамп з Німеччини.

    Це перша медаль Костевич у цій дисципліні і друга на даному турнірі.

    Раніше вона разом з Олегом Омельчуком виборола бронзу у команді-міксті у стрільбі з пістолета на дистанції 10 м.

    Джерело: Tribuna.com

    чемпіонат світу кульова стрільба Олена Костевич стрільба з пневматичного пістолета
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