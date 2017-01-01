Головний матч року в Україні. Анонс поєдинку відбору на баскетбольний Кубок Світу проти Туреччини
- Вчора, 13:35
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Розсилка
Збірна Туреччини підходить до цього матчу не найсильнішим складом
У неділю, 26 листопада, національна чоловіча збірна України зіграє другий матч кваліфікації Кубку Світу.
Команда Євгена Мурзіна на паркеті київського Палацу спорту прийматиме команду Туреччини. Команда Уфука Саріджа, як і наша команда, яка перемогла на виїзді Швецію, матч першого туру відбору виграла, здолавши вдома латвійців.
Неприємним моментом для наших наступних суперників стала травма одного з ключових виконавців - центрового Бешикташа Семіха Ердена, який зумів залишити майданчик під час матчу с Латвією лише за допомогою партнерів і не допоможе своїй команді проти України.
В цілому турецька збірна на перші матчі відборі зібралась оновленим складом, проте за нинішніх реалій - бойовим.
Як і в інших командах, не розраховують у Туреччині на представників НБА, зокрема Джеді Османа та Фуркана Коркмаза, які ще два місяці тому грали у складі збірної на домашньому ЄвроБаскеті-2017. Однак найсильніші представники Євроліги у збірну приїхали та допоможуть команді у стартових матчах кваліфікації.
Наші баскетболісти перед грою впевнені у своїх силах і вірять у те, що зможуть перемогти турецьку команду, з якою у останньому офіційному матчі перетиналися саме на Кубку Світу у Іспанії і тоді здобули перемогу.
Матчі проти турків, зокрема домашній, можуть та мають стати одними з ключових у боротьбі за путівку у фінальну частину світової першості. Про це повідомляє Федерація баскетболу України.
Нагадаємо, що після першого групового етапу три кращі команди квартету продовжать боротьбу у другому раунді кваліфікації, куди перейдуть вже зі своїми очковими здобутками.
Відзначимо, що у збірної Туреччини великий досвід виступів на крупних турнірах, зокрема ця збірна чотири рази брала участь у Кубках Світу, та навіть одного разу була у призах, завоювавши срібло на домашній першості 2010-го року.
Збірна України у свою чергу проведе довгоочікуваний матч на рідній землі - останнього разу наша національна команда грала в Києві у рамках відбору на ЄвроБаскет-2017 проти Словенії ще у вересні 2016-го року. Тож на цей матч чекають не тільки уболівальники, а й самі баскетболісти.
Кубок Світу з баскетболу. Кваліфікація
Другий тур
Україна - Туреччина (26 листопада, о 18:00)