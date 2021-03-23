Головний тренер збірної Шевченко пообіцяв перейти на українську мову

Андрій Миколайович в спілкуванні буде дотримуватися вимог мовного закону

Наставник національної команди України провів прес-конференцію напередодні старту нашої збірної у відбірній кампанії чемпіонату світу 2022 року. Спілкування він розпочав українською й пообіцяв робити це в майбутньому.

Українська команда сьогодні проведе тренування в Києві, а о 16:00 вилетить до Парижу, де 24 березня зіграє з чемпіонами світу французами. 28 березня на нашу збірну чекає гра з Фінляндією, а 31-го – з Казахстаном. Обидві гри пройдуть у Києві.