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    Головний тренер збірної Шевченко пообіцяв перейти на українську мову

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    Андрій Шевченко перейшов на українську - Головний тренер збірної Шевченко пообіцяв перейти на українську мову
    Андрій Шевченко перейшов на українську
    фото з відкритих джерел

    Андрій Миколайович в спілкуванні буде дотримуватися вимог мовного закону

    Наставник національної команди України провів прес-конференцію напередодні старту нашої збірної у відбірній кампанії чемпіонату світу 2022 року. Спілкування він розпочав українською й пообіцяв робити це в майбутньому.

    Українська команда сьогодні проведе тренування в Києві, а о 16:00 вилетить до Парижу, де 24 березня зіграє з чемпіонами світу французами. 28 березня на нашу збірну чекає гра з Фінляндією, а 31-го – з Казахстаном. Обидві гри пройдуть у Києві.

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    Теги: Збірна України Андрій Шевченко
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