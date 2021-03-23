Шевченко провів тренування збірної України без трьох легіонерів

23 березня національна команда вирушає на відбірний матч чемпіонату світу з Францією

Збірна України зібралася на дводенний збір перед стартом у відбірній кампанії чемпіонату світу. Першим ділом футболісти здали офіційні ПЛР-тести, які показали негативний результат. Процедуру з усіма не пройшли троє – півзахисники «Аталанти» Руслан Малиновський і Віктор Коваленко, а також їх колега по амплуа Андрій Ярмоленко. Вони пізніше за всіх прибули до Києва, тому навіть не брали участь у першому тренуванні на полі НТК імені Банникова.

фото УАФ

Загалом тренувалося 29 гравців. Не було травмованих Віктора Циганкова, Артема Беседіна, Тараса Степаненка, а також інфікованих Ігоря Харатіна та Віктора Корнієнка.

Як повідомляє сайт УАФ, на початку тренування команда була розділена дві групи. Футболісти, які вчора зіграли за свої клуби, займалися під керівництвом тренера з фізпідготовки Івана Баштового. Решта гравців працювали з наставником по тактико-фізичній підготовці Андреа Адзаліном. Всі п'ять голкіперів тренувалися з профільним коучем Педро Харо.

фото УАФ

23 березня команда проведе тут ще одне заняття (початок - о 11.00). Перші 15 хвилин будуть відкриті для ЗМІ. За півгодини до цього Андрій Шевченко і один з його підопічних дадуть прес-конференцію в режимі онлайн.

Потім, команда повернеться в готель Опера, пообідає і вирушить до Борисполя. Виліт в Париж запланований на 16.00.

А вже 24 березня в Сен-Дені збірна України проведе свій перший матч відбору до ЧС-2022. Суперник - діючі чемпіони світу французи. Початок зустрічі - о 21.45 за київським часом.