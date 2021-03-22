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    Збірна України з гандболу отримала суперниць у плей-офф чемпіонату світу

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    Українки спробують здолати сильних шведок - Збірна України з гандболу отримала суперниць у плей-офф чемпіонату світу
    Українки спробують здолати сильних шведок
    фото ФГУ

    У матчах за вихід до фінальної частини наша команда зіграє з суперницями з Швеції

    Не надто прихильним виявився жереб плей-офф для української збірної. Жеребкування, яке відбулося 22 березня у Відні, відправило нам у суперниці команду Швеції. У цій скандинавській команді йде зміна поколінь, проте вона за будь-яких обставин ходить у фаворитах.

    На чемпіонаті світу 2019 року шведки зайняли підсумкове сьоме місце: у плей-офф з першого групового етапу вийшли з другого місця, на наступному стали четвертими і грали за вищу позицію з Німеччиною. Яку й перемогли.

    2020 року збірна Швеції стала 11-ю на чемпіонаті Європи. Вона також успішно подолала перший груповий етап, але на другому зайняла останнє місце.

    Зазначимо, що українська команда у вищезгаданих фінальних змаганнях участі не брала.

    Перший матч плей-офф відбудеться 16/17 квітня в Україні, повторний – 20/21 квітня у Швеції. Переможець протистояння стане учасником чемпіонату світу-2021

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      Теги: Збірна України гандбол
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