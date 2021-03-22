Збірна України з гандболу отримала суперниць у плей-офф чемпіонату світу

У матчах за вихід до фінальної частини наша команда зіграє з суперницями з Швеції

Не надто прихильним виявився жереб плей-офф для української збірної. Жеребкування, яке відбулося 22 березня у Відні, відправило нам у суперниці команду Швеції. У цій скандинавській команді йде зміна поколінь, проте вона за будь-яких обставин ходить у фаворитах.

На чемпіонаті світу 2019 року шведки зайняли підсумкове сьоме місце: у плей-офф з першого групового етапу вийшли з другого місця, на наступному стали четвертими і грали за вищу позицію з Німеччиною. Яку й перемогли.

2020 року збірна Швеції стала 11-ю на чемпіонаті Європи. Вона також успішно подолала перший груповий етап, але на другому зайняла останнє місце.

Зазначимо, що українська команда у вищезгаданих фінальних змаганнях участі не брала.

Перший матч плей-офф відбудеться 16/17 квітня в Україні, повторний – 20/21 квітня у Швеції. Переможець протистояння стане учасником чемпіонату світу-2021



