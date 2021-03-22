Президент «Динамо» Суркіс відповів на образу й вимагає покарання

Власник клубу вважає, що голова суддівського корпусу Лучано Лучі має відповідати за свої слова

Ігор Суркіс, власник київського «Динамо», хоче, щоб глава суддівського корпусу Лучано Лучі поніс покарання за некоректні висловлювання про президентів футбольних клубів в соціальних мережах.

«Якщо вони розбираються з моїми висловлюваннями з приводу суддівства, то я точно так же хочу, щоб справедливо покарали тих винуватців, які ображають людей, які працюють на український футбол. Звичайно, якщо те, що публікується, правдиво. Я нічого більше не хочу - мені не треба, щоб комусь відрізали голову, щоб когось штрафували. Просто поставте крапку в цьому питанні», – наводить «Спортарена» слова Суркіса. – Я не можу терпіти, коли на мою адресу звучать образливі вирази. Думаю, мої колеги – президент «Руху» Козловський чи президент «Олімпіка» Гельзін – або футболісти збірної також не хочуть, щоб їх ображали. Хоч у якій формі вони не листувалися – чи то у себе в Фейсбуці, чи ще десь. Як на мене, це не прикрашає весь наш футбол. Та й люди, що працюють тут, повинні любити і поважати нашу країну».

«Динамо» звернулося в УАФ з вимогою розслідувати слова Лучі в листуванні.

У своєму зверненні до Асоціації київський клуб посилається на передбачувані слова італійця в Telegram-чаті, листування з якого було раніше опубліковано «Олімпіком».

Львівський «Рух» також попросив Комітет з етики та чесної гри УАФ розслідувати слова Лучі в соцмережах. У клубі стверджують, що в листуванні голови суддівського комітету нібито міститься пряма образа президента клубу.

У листуванні італійця з українськими суддями той невтішно говорить про низку впливових осіб в українському футболі, серед яких президент «Руху» Григорій Козловський, головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран і колишній наставник «Динамо» Олексій Михайличенко та інші.