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    Жіноча збірна України з гандболу зробила крок до фіналу чемпіонату світу

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    Наші дівчата поборються за вихід до фінальної частини чемпіонату світу - Жіноча збірна України з гандболу зробила крок до фіналу чемпіонату світу
    Наші дівчата поборються за вихід до фінальної частини чемпіонату світу
    фото ФГУ

    Наша команда успішно подолала перший етап кваліфікації, який пройшов у Люксембурзі

    Зі щитом повернулася збірна України з гандболу з кваліфікаційного турніру у Люксембурзі. Наша команда завоювала путівку до плей-офф відбору на чемпіонат світу-2021. Після поразки в стартовому турі від Словаччини та перемоги над Люксембургом, наші дівчата у вирішальній для себе грі в останньому турі розібрались з Ізраїлем – 31:24.

    7 м’ячів закинула Наталія Воловник, 6 голів у Тетяни Поляк, також 6 разів відзначилася Леся Смолінг, яка із сумою у 23 голи стала найкращими снайпером зірної України та посіла друге місце і списку топ-бомбардирів всієї кваліфікації.

    Команда Бориса Чижова вийшла до плей-офф з другого місця разом із переможцем квартету Словаччино.

    Жеребкування плей-офф відбору на чемпіонат світу-2021 відбудеться 22 березня о 16.00. Україна – у другому кошику, повідомляє прес-служба федерації гандболу. Суперником нашої команди стане одна зі збірних першого кошику, у якому перебувають Німеччина, Чорногорія, Угорщина, Швеція, Румунія, Сербія, Росія, Польща, Чехія та Словенія.

    Матчі плей-офф пройдуть 16/17 квітня та 21/22 квітня. Переможці протистоянь вийдуть на чемпіонат світу.

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    Теги: Збірна України гандбол
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