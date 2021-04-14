«ПСЖ» показав, що відбувалося в роздягальні після перемоги над володарем кубка Ліги чемпіонів

Пиражани програли, але йдуть далі

Вперше в історії команда, яка програла в фіналі, вибила суперника в наступному сезоні

У матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА «Парі Сен-Жермен» приймав «Баварію». Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 1:0. Перша грач завершилася перемогою паризької команди з рахунком 3:2. «ПСЖ» вийшов у півфінал турніру за правилом виїзного гола, а «Баварія» завершила свій виступ в турнірі.

Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, вперше в історії сталося таке, що чинний чемпіон поступився в плей-офф команді, яку він обіграв у фіналі роком раніше.

У фінальному матчі Ліги чемпіонів 2020 року «Баварія» обіграла «ПСЖ» з рахунком 1:0.

В 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА парижани зіграють з переможцем пари «Боруссія» Д – «Манчестер Сіті». Перша гра між ними завершилася перемогою англійського клубу – 2:1.