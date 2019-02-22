Грецький АЕК отримав дискваліфікацію в єврокубках за використання фанатами бензинової бомби



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Команда Дмитра Чигринського і матч програла, і дисциплінарного покарання не оминула

Команда українця Дмитра Чигринського АЕК з Афін отримала умовну заборону на участь в єврокубках протягом двох наступних сезонів. Причина - поведінка вболівальників клубу напередодні листопадового матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти нідерландського «Аякса», який завершився перемогою гостей з Амстердама з рахунком 2:0. Тоді у фанатів амстердамського клубу полетіли фаєри і навіть бензинова бомба.

Також АЕК заплатить 70 тисяч фунтів штрафу і проведе два наступні домашні матчі в єврокубках без уболівальників.

Наразі АЕК посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Греції, що дає йому право на участь в кваліфікації Ліги Європи.

Джерело: Sportarena.com