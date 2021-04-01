Ганебна нічия: Україна втратила очки у відборі чемпіонату світу з футболу в грі з Казахстаном

Команда Андрія Шевченка відкрила рахунок, але по перерві дозволила гостям його зрівняти

Суттєві зміни в складі зробив Андрій Шевченко після гри 28 березня у відборі чемпіонату світу з Фінляндією. Тоді в кінці матчу напартачили Ілля Забарний з Віталієм Миколенком, останній заробив дискваліфікацію, а перший залишився на матч з Казахстаном у запасі відновлювати психологічну рівновагу. Пару центральних захисників склали Микола Матвієнко і Сергій Кривцов і, зізнатися, навіть в грі з аутсайдером групи моменти біля наших воріт були. На останньому рубежі діяв Микола Трубін і молодий голкіпер не дав приводу для зайвого хвилювання. Зліва розбігався захисник «Гента» Богдан Михайличенко, в опорній зоні господарював Сергій Сидорчук, а попереду з перших хвилин діяв Жуніор Мораєс.

Решта гравців залишилися по місцях. Трохи змінилася ігрова схема і вона попервах давала результат. Тільки в першій половині зустрічі збірна України завдала по воротах казахів 15 ударів в сторону воріт суперника. Кілька з них мали завершуватися голами. Дуже сильно виглядав Олександр Зінченко. Його передачі на Мораеса двічі мали дійти до логічного завершення. Проте натуралізований бразилець шанс не використав. Ще одного разу йому вправно асистував Руслан Маліновський.

Був шанс і у Зінченка. Блискуча атака завершилася його виходом віч-на-віч з воротарем гостей Сергієм Покатіловим, але удару Олександра забракло влучності. Ще одну чудову нагоду втратив Сергій Кривцов. Голкіпер казахів невдало відбив м’яч після удару Маліновського, захисник бив у падінні і також не влучив.

В іншого нападника, Романа Яремчука, були дві слушні нагоди відзначитися. Одну з них він майстерно використав. Асистував йому Зінченко, а форвард «Гента» майстерним обвідним ударом поклав м’яч у дальній кут.

Здавалося, тиск на ворота гостей продовжиться по перерві. Проте казахи перебудувалися, стали грати щільніше і моментів у нашої команди значно поменшало. Не виключено, що команда дещо заспокоїлася. І була покарана. В одній з рідкісних атак казахи скористалися млявістю наших гравців. Захисники дали можливість пробити Серіжкану Мужикову, котрий також обвідним ударом в дальній кут відновив рівновагу у матчі.

Більше ніж півгодини українці буквально висіли на воротах суперників. З убійної позиції не забив Зубков, неточно обстрілювали ворота Зінченко і Маліновський. Були два епізоди, коли арбітр мав призначати пенальті. Спочатку завалили в штрафній дебютанта Артема Довбика, а згодом рефері не помітив гру рукою.

Втім, забивати треба було тоді, коли були можливості.

На жаль, третя нічия в трьох іграх і три очки в активі у команди Андрія Шевченко. На одне менше у Фінляндії, у якої гра в запасі, по одному набрали Боснія і Герцеговина та Казахстан. лідирує Франція, яка сьогодні мінімально перемогла на вийзді у Сараєво (1:0).

Україна — Казахстан — 1:1 (1:0)

Голи: Яремчук (20, Зінченко) — Мужиков (59, Нургалієв).

Україна: Трубин — Караваєв (Тимчик, 87), Кривцов, Матвієнко, Михайличенко — Маліновський, Шапаренко (Довбик, 81), Сидорчук (Марлос, 67), Зінченко (к) — Мораєс (Зубков, 67), Яремчук.

Казахстан: Покатілов — Марочкін, Малий, Аліп, Досмагамбетов (Бистров, 46) — Нургалієв (к) (Тунишбаєв, 87), Мужиков — Валіуллін, Абікен (Вороговський, 46), Тагиберген (Оразов, 46) — Аймбетов (Карімов, 60).







