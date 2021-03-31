Шевченко і наставник збірної Італії Манчіні звернулися до УЄФА. Там частково вже відреагували

Тренери виступають за збільшення кількості футболістів у заявці на Євро-2020

Перед грою з Казахстаном у відборі чемпіонату світу 2022 року головний тренер української збірної Андрій Шевченко розповів, що розмовляв з тренером італійців Роберто Манчіні з приводу збільшення кількості футболістів у заявці на Євро-2020. Схоже, їх зауваження вивчають, адже перший крок до їхньої пропозиції зроблено.

«Нещодавно я спілкувався з тренером збірної Італії Роберто Манчіні. Ми обмірковували, чи дасть УЄФА можливість розширити заявочний лист у зв'язку з нинішньою ситуацією з COVID-19, зі складністю сезону, – розповів Шевченко. – УЄФА вже повинен буде брати до уваги прохання тренерів. Мені така ініціатива підходить, подобається, я її підтримую».

Вже 31 березня Виконком УЄФА ухвалив рішення поширити дію правила п'яти замін на матчі Євро-2020 і на фінальний турнір Ліги націй. Про це повідомляє офіційний сайт організації. Спочатку це правило було введено в інших турнірах в зв'язку з поширенням пандемії коронавируса.

Євро-2020 мав відбутися в минулому році, однак через пандемію коронавирусу турнір перенесли на літо 2021 року. Планується, що чемпіонат пройде з 11 червня по 11 липня в 12 містах.



