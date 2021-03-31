Викинуту Роналду капітанську пов’язку продадуть і допоможуть хворій дитині

Лідер збірної Португалії не стримався через незарахований гол у ворота команди Сербії

Капітанська пов'язка Кріштіану Роналду, яку футболіст викинув на поле під час гри з Сербією, виставлена на благодійний аукціон. Після гри пов'язку забрав один із співробітників стадіону «Райко Мітіч» – він виставив її на аукціон сайту Limundo.

Виручені гроші підуть на лікування шестимісячної дитини з Крагуєваца Гаврила Джурджевича, який страждає атрофією спинних м'язів. Ціна пов'язки вже перевищила 3 тисячі євро, повідомляє Tuttomercatoweb.

Кріштіану викинув пов'язку після того, як суддя Денні Маккелі не зарахував його гол на останній хвилині. М'яч повністю перетнув лінію воріт, але без ВАР арбітр прийняв помилкове рішення.

Португалія зіграла з сербами внічию (2:2), але вже в наступній зустрічі взяла гору над збірною Люксембургу – 3:1. На рахунку Роналду – гол, кий став для нього 103-м за національну команду. За Люксембург забив київський динамівець Жерсон Родрігес.