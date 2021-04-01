Прикра нічия збірної України з футболу у відборі чемпіонату світу з казахами (відео)

Команді Андрія Шевченка тепер потрібно багато очок брати на виїзді

Нічия з Казахами у відборі чемпіонату світу з Казахстаном після 29 ударів у бік воріт гостей – прикра випадковість для національної команди. Проте є й закономірність. Нереалізація моментів свідчить про нестачу майстерності або неготовність футболістів. До чемпіонату Європи, який відбудеться в червні, ще час є, але треба й багато зробити. Адже порівняно з позаминулим і минулим роком гра збірної України погіршилася.

«Мене хвилюють деякі речі — сказав після гри Андрій Шевченко. — Ми втратили певні моменти у своїй грі. Наас постійно карають, коли ми помиляємося. Пропускаємо контратаку — нам забивають. Створюємо по вісім-десять моментів, а реалізувати їх не можемо. Я знаю, в якому напрямку треба рухатися. За цей негативний результат, а саме — два очки у двох домашніх поєдинках, я беру відповідальність на себе».

Збірна України набрали 3 очки в трьох матчах і посідає другу сходинку в турнірній таблиці. У Франції – 7. Фінляндія після двох ігор має 2 очки, Боснія і Герцеговина і Казахстан – по 1.