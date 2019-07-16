Грузія отримала право на проведення чемпіонату Європи з баскетболу
ФІБА
Грузія стала однією з чотирьох країн, де відбуватиметься ЄвроБаскет-2021
ФІБА визначила господарів чемпіонату Європи 2021 року серед чоловічих команд.
Змагання фінального турніру відбуватимуться в чотирьох країнах: Німеччині, Чехії, Грузії та Італії.
У всіх країнах-господарях відбуватимуться поєдинки групового етапу.
Матчі плей-оф та за нагороди прийматиме Німеччина.
Також на проведення ЄвроБаскета-2021 серед чоловіків претендували Естонія, Угорщина та Словенія.
Нагадаємо, ФІБА також обирала господарів чемпіонату Європи 2021 року серед жінок. Спільна заявка України та Швеції поступилася в голосуванні Франції та Іспанії.