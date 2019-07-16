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    Грузія отримала право на проведення чемпіонату Європи з баскетболу

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    Грузія отримала право на проведення чемпіонату Європи з баскетболу
    ФІБА

    Грузія стала однією з чотирьох країн, де відбуватиметься ЄвроБаскет-2021

    ФІБА визначила господарів чемпіонату Європи 2021 року серед чоловічих команд.

    Змагання фінального турніру відбуватимуться в чотирьох країнах: Німеччині, Чехії, Грузії та Італії.

    У всіх країнах-господарях відбуватимуться поєдинки групового етапу.

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    Матчі плей-оф та за нагороди прийматиме Німеччина.

    Також на проведення ЄвроБаскета-2021 серед чоловіків претендували Естонія, Угорщина та Словенія.

    Нагадаємо, ФІБА також обирала господарів чемпіонату Європи 2021 року серед жінок. Спільна заявка України та Швеції поступилася в голосуванні Франції та Іспанії.

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