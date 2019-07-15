Україні не вистачило голосів для організації чемпіонату Європи 2021 року



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Трофей чемпіонату Європи ФІБА

ФІБА визначила господарів чемпіонату Європи 2021 року серед жіночих команд

Чемпіонат Європи 2021 року серед жіночих команд відбудеться у Франції та Іспанії. Відповідне рішення оголосила ФІБА.

Нагадаємо, на право проведення 38-го ЄвроБаскета серед жінок також претендувала спільна заявка України та Швеції. У підсумку синьо-жовтим не вистачило кількох голосів.

Передбачалося, що матчі групового етапу чемпіонату Європи приймали б Стокгольм та Запоріжжя, а всі поєдинки плей-оф – Київ.