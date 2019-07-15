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    Україні не вистачило голосів для організації чемпіонату Європи 2021 року

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    Трофей чемпіонату Європи - Україні не вистачило голосів для організації чемпіонату Європи 2021 року
    Трофей чемпіонату Європи
    ФІБА

    ФІБА визначила господарів чемпіонату Європи 2021 року серед жіночих команд

    Чемпіонат Європи 2021 року серед жіночих команд відбудеться у Франції та Іспанії. Відповідне рішення оголосила ФІБА.

    Нагадаємо, на право проведення 38-го ЄвроБаскета серед жінок також претендувала спільна заявка України та Швеції. У підсумку синьо-жовтим не вистачило кількох голосів.

    Передбачалося, що матчі групового етапу чемпіонату Європи приймали б Стокгольм та Запоріжжя, а всі поєдинки плей-оф – Київ.

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