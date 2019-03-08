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    Хацкевич: «Динамо» не вистачило сміливості»

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    Хацкевич: «Динамо» не вистачило сміливості»
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    Головний тренер киян назвав причини поразки від «Челсі»

    Прес-конференція головного тренера «Динамо» після поразки від «Челсі» на «Стемфорд Бридж».

    - Чого сьогодні більше не вистачило вашій команді - майстерності або досвіду?

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    - Напевно, усього разом.

    - Сьогодні вам протистояв найсильніший суперник, з яким грала ваша команда. Як виглядали ваші гравці на його тлі, чи виконали вони установку на гру?

    - Звичайно, інтенсивність гри абсолютно інша в порівнянні з нашим чемпіонатом. Ми говорили хлопцям, що сьогодні доведеться швидко приймати рішення, грати не на раз-два-три, а на раз-два або навіть на раз. Сьогодні ми багато задіювали воротаря, але бити вперед теж не було сенсу, у нас в атаці не вистачало гравця, який би чіплявся за м'ячі. У першому таймі нам не вистачило сміливості.

    З боку «Челсі» сьогодні був високий і компактний пресинг. Але все одно ми намагалися будувати вихід з оборони в атаку, не відмовляємося від свого футболу.

    - Цього тижня деякі команди зробили грандіозні камбеки в Лізі чемпіонів. Чи здатне «Динамо» на щось подібне?

    - Ми сьогодні зіграли з «Челсі», а на вихідних зіграємо з київським «Арсеналом». Такий собі англійський тиждень виходить ... Сподіваюся, що ми виграємо в неділю у канонірів і в хорошому настрої будемо готуватися до повторної зустрічі з «Челсі».

    - Що за тиждень до матчу-відповіді можна змінити, в чому потрібно додати?

    - Насамперед потрібно додати в упевненості. Я не можу сказати, що ми так уже непереконливо виглядали протягом усієї зустрічі. У першій половині - так. Але в другому таймі ми виглядали досить упевнено.

    - Що ви сказали хлопцям у перерві, після чого вони заграли сміливіше?

    - Коли ми вже зв'язували три-чотири передачі, у нас з'явився простір і ми заграли сміливіше. Крайні захисники почали активніше підключатися до атак. Так, нас змушував іти вперед рахунок, хоча ми і не збиралися закриватися на своїй половині. Найголовніше - з'явилася впевненість у роботі з м'ячем.

     

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