Хацкевич: «Динамо» не вистачило сміливості»



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Головний тренер киян назвав причини поразки від «Челсі»

Прес-конференція головного тренера «Динамо» після поразки від «Челсі» на «Стемфорд Бридж».

- Чого сьогодні більше не вистачило вашій команді - майстерності або досвіду?

- Напевно, усього разом.

- Сьогодні вам протистояв найсильніший суперник, з яким грала ваша команда. Як виглядали ваші гравці на його тлі, чи виконали вони установку на гру?

- Звичайно, інтенсивність гри абсолютно інша в порівнянні з нашим чемпіонатом. Ми говорили хлопцям, що сьогодні доведеться швидко приймати рішення, грати не на раз-два-три, а на раз-два або навіть на раз. Сьогодні ми багато задіювали воротаря, але бити вперед теж не було сенсу, у нас в атаці не вистачало гравця, який би чіплявся за м'ячі. У першому таймі нам не вистачило сміливості.

З боку «Челсі» сьогодні був високий і компактний пресинг. Але все одно ми намагалися будувати вихід з оборони в атаку, не відмовляємося від свого футболу.

- Цього тижня деякі команди зробили грандіозні камбеки в Лізі чемпіонів. Чи здатне «Динамо» на щось подібне?

- Ми сьогодні зіграли з «Челсі», а на вихідних зіграємо з київським «Арсеналом». Такий собі англійський тиждень виходить ... Сподіваюся, що ми виграємо в неділю у канонірів і в хорошому настрої будемо готуватися до повторної зустрічі з «Челсі».

- Що за тиждень до матчу-відповіді можна змінити, в чому потрібно додати?

- Насамперед потрібно додати в упевненості. Я не можу сказати, що ми так уже непереконливо виглядали протягом усієї зустрічі. У першій половині - так. Але в другому таймі ми виглядали досить упевнено.

- Що ви сказали хлопцям у перерві, після чого вони заграли сміливіше?

- Коли ми вже зв'язували три-чотири передачі, у нас з'явився простір і ми заграли сміливіше. Крайні захисники почали активніше підключатися до атак. Так, нас змушував іти вперед рахунок, хоча ми і не збиралися закриватися на своїй половині. Найголовніше - з'явилася впевненість у роботі з м'ячем.