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    Циганков увійшов у рейтинг найдорожчих молодих півзахисників 1/8 фіналу Ліги Європи

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    Віктор розділив 8-10 місце у списку - Циганков увійшов у рейтинг найдорожчих молодих півзахисників 1/8 фіналу Ліги Європи
    Віктор розділив 8-10 місце у списку
    Футбол 24

    Гру українця високо оцінюють в світі

    Авторитетний портал Transfermarkt оприлюднив рейтинг 10 найдорожчих півзахисників 1/8 фіналу Ліги Європи віком до 23 років. У список увійшов вінгер «Динамо» Віктор Циганков.

    Українець розділив 8-10 місце серед найдорожчих молодих півзахисників стадії плей-оф Ліги Європи, за версією німецького видання.

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    Очолив рейтинг півоборонець «Валенсії» Карлос Солер, другим став Фабіан Руїс з «Наполі», а замкнув трійку - Алекс Івобі, який виступає за лондонський «Арсенал».

    1. Карлос Солер («Валенсія») – 35 млн євро

    2. Фабіан Руїс («Наполі») – 32

    3. Алекс Івобі («Арсенал») – 25

    4. Желсон Фернандеш («Бенфіка») – 20

    5. Маттео Гендузі («Арсенал») – 20

    6. Амаду Діавара («Наполі») – 16

    7. Ксавер Шлагер («Зальцбург») – 15

    8. Віктор Циганков («Динамо») – 10

    9. Ханнес Вольф («Зальцбург») – 10

    10. Сантьяго Касерес («Вільяреал») – 10
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    ФК «Динамо» Ліга Європи Віктор Циганков
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