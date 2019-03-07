Циганков увійшов у рейтинг найдорожчих молодих півзахисників 1/8 фіналу Ліги Європи
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Гру українця високо оцінюють в світі
Авторитетний портал Transfermarkt оприлюднив рейтинг 10 найдорожчих півзахисників 1/8 фіналу Ліги Європи віком до 23 років. У список увійшов вінгер «Динамо» Віктор Циганков.
Українець розділив 8-10 місце серед найдорожчих молодих півзахисників стадії плей-оф Ліги Європи, за версією німецького видання.
Очолив рейтинг півоборонець «Валенсії» Карлос Солер, другим став Фабіан Руїс з «Наполі», а замкнув трійку - Алекс Івобі, який виступає за лондонський «Арсенал».
1. Карлос Солер («Валенсія») – 35 млн євро
2. Фабіан Руїс («Наполі») – 32
3. Алекс Івобі («Арсенал») – 25
4. Желсон Фернандеш («Бенфіка») – 20
5. Маттео Гендузі («Арсенал») – 20
6. Амаду Діавара («Наполі») – 16
7. Ксавер Шлагер («Зальцбург») – 15
8. Віктор Циганков («Динамо») – 10
9. Ханнес Вольф («Зальцбург») – 1010. Сантьяго Касерес («Вільяреал») – 10