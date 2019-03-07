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    «Динамо» пропустило від «Челсі» на старті матчу в Лондоні після двох прокидань між ніг (відео)

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    Майстерність Педро змусила динамівців капітулювати - «Динамо» пропустило від «Челсі» на старті матчу в Лондоні після двох прокидань між ніг (відео)
    Майстерність Педро змусила динамівців капітулювати
    FootballHD

    Через лічені хвилини після першого взяття воріт Педро міг забивати вдруге

    Матч 1/8 фіналу Ліги Європи на лондонському «Стемфорд Брідж» проти місцевого «Челсі» розпочався для команди київського «Динамо» невдало.

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    Тривалу стартову перевагу господарі матеріалізували на 18-й хвилині, коли Педро сам розігнав атаку зліва, віддав у центр карної зони на Олів'є Жиру, а француз прокиданням між ніг Артема Шабанова п'ятою повернув м'яч Педро і залишив того віч на віч із Денисом Бойком. Іспанець пробив у дотик і теж між ніг динамівському воротареві - 1:0.

    Через лічені хвилини після передачі справа Педро міг забивати вдруге, але Бойко на удар впритул зреагував. Ще раз динамівський голкіпер врятував команду після виходу на ворота Росса Барклі.

    Зараз у матчі середина першого тайму.

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    ФК «Динамо» Ліга Європи ФК Челсі Денис Бойко Педро Артем Шабанов Олів'є Жиру
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