«Динамо» пропустило від «Челсі» на старті матчу в Лондоні після двох прокидань між ніг (відео)



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Майстерність Педро змусила динамівців капітулювати FootballHD

Через лічені хвилини після першого взяття воріт Педро міг забивати вдруге

Матч 1/8 фіналу Ліги Європи на лондонському «Стемфорд Брідж» проти місцевого «Челсі» розпочався для команди київського «Динамо» невдало.

Тривалу стартову перевагу господарі матеріалізували на 18-й хвилині, коли Педро сам розігнав атаку зліва, віддав у центр карної зони на Олів'є Жиру, а француз прокиданням між ніг Артема Шабанова п'ятою повернув м'яч Педро і залишив того віч на віч із Денисом Бойком. Іспанець пробив у дотик і теж між ніг динамівському воротареві - 1:0.

Через лічені хвилини після передачі справа Педро міг забивати вдруге, але Бойко на удар впритул зреагував. Ще раз динамівський голкіпер врятував команду після виходу на ворота Росса Барклі.

Зараз у матчі середина першого тайму.