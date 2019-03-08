1/8 Ліги Європи: «Наполі» практично у чвертьфіналі, «Валенсія» створила собі проблеми (відео)



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Аркадіуш Мілік і його «Наполі» вже майже у чвертьфіналі echodnia.eu

Поєдинки, в яких є відверті фаворити, закінчилися по-різному

На відміну від перших п'яти поєдинків 1/8 фіналу Ліги Європи, три наступних закінчилися цілком прогнозовано. Слідом за лондонським «Челсі», який розгромив київське «Динамо», свої матчі виграли й «Наполі» та «Валенсія».

Причому навіть розпочалися обидва поєдинки однаково. Фаворити швидко забили по два м'ячі і, здавалося, контролюють ситуацію на полі. Проте якщо неаполітанці в другому таймі добили «Зальцбурґ» остаточно, то «Валенсія» пропустила і тепер повинна докласти зусиль, аби відсояти скромні домашні 2:1.

«Наполі» (Неаполь, Італія) - «Зальцбурґ» (Австрія) - 3:0

Голи: 1:0 - Мілік (10). 2:0 - Фабіан Руїз (18). 3:0 - Онґюен (58, автогол)

«Валенсія» (Іспанія) - «Краснодар» (РФ) - 2:1

Голи: 1:0 - Родріґо (12). 2:0 - Родріґо (24). 2:1 - Классон (63)

Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 14 березня.