«Зеніт» програє через помилку Ракицького і решта результатів 1/8 Ліги Європи (відео)
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Розсилка
Чотири з п'яти матчів завершилися доволі несподівано
Сьогодні, 7 березня футбольний світ живе першими матчами 1/8 фіналу Ліги Європи.
Наразі зіграно вже п'ять поєдинків і як мінімум чотири із них завершилися несподіваними результатами. До закономірних можна віднести хіба нічию у Франкфурті, де прогнозовану шахову партію розіграли два сильних клуби - місцевий «Айнтрахт» і міланський «Інтер».
В інших поєдинках сюрпризів не бракувало. Приміром, лондонський «Арсенал», провівши після вилучення Сократіса Папастатопулоса понад півтайму в меншості у виїзному матчі з «Ренном», хоча й відкрив рахунок першим, але закономфірно програв виїзну зустріч. Та ще й з відчутним рахунком.
Неочікувано легко виграв у пітерського «Зеніта» на його полі іспанський «Вільярреал». Причому виришальним у зустрічі виявився другий м'яч, який Херард Морено забив, перестрибнувши екс-футболіста донецького «Шахтаря» Ярослава Ракицького.
Невпевнено Ракицький зіграв і в тій ситуації, коли Ману Морланес забивав утретє. Іншими словами, не запросивши Ярослава до лав збірної з ідейних мотивів, Андрій Шевченко не прогадав і з професійної точки зору.
«Зеніт» (Санкт-Петербург, РФ) - «Вільярреал» (Іспанія) - 1:3
Голи: 0:1 - Іборра (33). 1:1 - Азмун (35). 1:2 - Херард Морено (61). 1:3 - Морланес (71)
«Динамо» (Заґреб, Хорватія) - «Бенфіка» (Лісабон, Португалія) - 1:0
Гол: 1:0 - Бруно Петковіч (38, з пенальті)
«Айнтрахт» (Франкфурт, Німеччина) - «Інтер» (Мілан, Італія) - 0:0
На 22-й хвилині Брозовіч не реалізував пенальті (воротар)
«Ренн» (Франція) - «Арсенал» (Лондон, Англія) - 3:1
Голи: 0:1 - Івобі (4). 1:1 - Боріжу (42). 2:1 - Начо Монреаль (65, автогол). 3:1 - Ісмаїла Сарр (88)
Вилучення: Сократіс Папастатопулос (41, друге попередження)
«Севілья» (Іспанія) - «Славія» (Прага, Чехія) - 2:2
Голи: 1:0 - Бен Єддер (1). 1:1 - Мирослав Штох (25). 2:1 - ель-Гаддаді (28). 2:2 - Алекс Краль (39)
Матчі «Челсі» - «Динамо» (Київ), «Наполі» - «Зальцбурґ», «Валенсія» - «Краснодар» розпочалися о 22:00.