«Зеніт» програє через помилку Ракицького і решта результатів 1/8 Ліги Європи (відео)



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Ярослав Ракицький сповна виправдовує надану йому довіру Фото з соцмереж

Чотири з п'яти матчів завершилися доволі несподівано

Сьогодні, 7 березня футбольний світ живе першими матчами 1/8 фіналу Ліги Європи.

Наразі зіграно вже п'ять поєдинків і як мінімум чотири із них завершилися несподіваними результатами. До закономірних можна віднести хіба нічию у Франкфурті, де прогнозовану шахову партію розіграли два сильних клуби - місцевий «Айнтрахт» і міланський «Інтер».



В інших поєдинках сюрпризів не бракувало. Приміром, лондонський «Арсенал», провівши після вилучення Сократіса Папастатопулоса понад півтайму в меншості у виїзному матчі з «Ренном», хоча й відкрив рахунок першим, але закономфірно програв виїзну зустріч. Та ще й з відчутним рахунком.



Неочікувано легко виграв у пітерського «Зеніта» на його полі іспанський «Вільярреал». Причому виришальним у зустрічі виявився другий м'яч, який Херард Морено забив, перестрибнувши екс-футболіста донецького «Шахтаря» Ярослава Ракицького.

Невпевнено Ракицький зіграв і в тій ситуації, коли Ману Морланес забивав утретє. Іншими словами, не запросивши Ярослава до лав збірної з ідейних мотивів, Андрій Шевченко не прогадав і з професійної точки зору.

«Зеніт» (Санкт-Петербург, РФ) - «Вільярреал» (Іспанія) - 1:3

Голи: 0:1 - Іборра (33). 1:1 - Азмун (35). 1:2 - Херард Морено (61). 1:3 - Морланес (71)

«Динамо» (Заґреб, Хорватія) - «Бенфіка» (Лісабон, Португалія) - 1:0

Гол: 1:0 - Бруно Петковіч (38, з пенальті)

«Айнтрахт» (Франкфурт, Німеччина) - «Інтер» (Мілан, Італія) - 0:0

На 22-й хвилині Брозовіч не реалізував пенальті (воротар)

«Ренн» (Франція) - «Арсенал» (Лондон, Англія) - 3:1

Голи: 0:1 - Івобі (4). 1:1 - Боріжу (42). 2:1 - Начо Монреаль (65, автогол). 3:1 - Ісмаїла Сарр (88)

Вилучення: Сократіс Папастатопулос (41, друге попередження)

«Севілья» (Іспанія) - «Славія» (Прага, Чехія) - 2:2

Голи: 1:0 - Бен Єддер (1). 1:1 - Мирослав Штох (25). 2:1 - ель-Гаддаді (28). 2:2 - Алекс Краль (39)

Матчі «Челсі» - «Динамо» (Київ), «Наполі» - «Зальцбурґ», «Валенсія» - «Краснодар» розпочалися о 22:00.