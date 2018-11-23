Хемілтон ризикує отримати штраф на старті Гран Прі Абу-Дабі



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Фото: LAT Images

Льюїс отримав чергове попередження від стюардів

Стюарди розглянули інцидент у першій практиці Гран Прі Абу-Дабі та попередили Льюїса Хемілтона.

Після завершення перших п’ятничних вільних заїздів Хемілтон повертався до боксів, перетнув білу лінію піт-лейн, загальмував, здав назад і поїхав по піт-лейн, наче нічого не сталося.

Судді розглянули інцидент і лише попередили Хемілтона.

Вони так пояснили своє рішення: «Судді відзначили, що на в’їзді на піт-лейн після завершення першої практики на машині 44 заблокувалися колеса, тому він і перетнув білу смугу».

Це вже друге попередження Льюїса за цей рік. Перше він отримав за подібне порушення у гонці Гран Прі Німеччини.

Таким чином, чемпіон світу 2018 року ще може втратити 10 позицій на старті гонки, якщо отримає ще одне попередження. Тому йому варто бути пильним і не помилятися у третій практиці та кваліфікації Гран Прі Абу-Дабі.

Нагадаємо, перші практики Гран Прі Абу-Дабі виграли Ферстаппен і Боттас.

Джерело: ua.Motorsport.com