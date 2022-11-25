Охорона на стадіоні в Катарі відібрала прапор в іранських уболівальників (фото)

Прапор є символом протестного руху, який посилився у країні зі смерті 22-річної студентки курдського походження Махси Аміні

Перед матчем 2-го туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року у Катарі між збірними Ірану та Уельсу охорона на стадіоні «Ахмед бін Алі» відібрала у іранських уболівальників прапор, на якому було написано «Жінка. Свобода. Життя». Про це повідомляє «Чемпіонат».

Він є символом протестного руху, який посилився у країні зі смерті 22-річної студентки курдського походження Махси Аміні. Охоронець без пояснення причин вирвав в іранського чоловіка прапор і забрав його.

8 фото На весь екран















Нагадаємо, тренер збірної Ірану «наїхав» на вболівальників, які освистали команду в Катарі.

Відзначимо, що Дуа Ліпа відмовилася виступати на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу.

Чемпіонат світу з футболу 2022 року розпочався 20 листопада в Катарі. Він триватиме до 18 грудня і зведе в поєдинках понад тридцять команд. Це перший випадок в історії, коли подібні змагання проводяться на Близькому Сході. Також Чемпіонат світу вперше проходить не влітку, а взимку – через погодні умови.