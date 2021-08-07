Хижняк в шоці від рішення рефері. Боксер прокоментував поразку у фіналі Олімпіади

Українець поступився у поєдинку, який мав вигравати

Несподіванкою поразкою Олександра Хижняка завершився фінальний поєдинок Олімпіади у ваговій категорії до 75 кг. Українець впевнено перегравав суперника з Бразилії Єбера Соузу за підсумками двох раундів, але в останній 3-хвилинці пропустив удар і побував у нокауті. Рефері не став відраховувати до дев’яти і одразу назвав бразильця переможцем.

«Я не розумію рішення судді, – сказав після нагородження Хижняк. – Він мав почати відлік, адже я готовий був одразу продовжити поєдинок. Не знаю, чому він так зробив. Але на все воля Божа. Треба продовжувати працювати і наступного разу виграти золоту нагороду».

У фіналі Ігор у Токіо перервалася переможна серія Олександра, яка складала 62 бої.

Україна завоювала першу медаль в боксі з Олімпіади-2012.

В передостанній день Олімпіади збірна України виграла другу срібну нагороду. Раніше на п'єдестал піднялися каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова (яскраві фото).

Загалом в скарбничці збірної України вже 16 медалей.