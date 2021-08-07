Катастрофа Хижняка. Як українець поступився в переможному бою (фото)

Боксер з Полтави повністю перегравав суперника, але пропустив один разючий удар

Два з половиною раунди бігав бразилець Єбер Соуза від Олександра Хижняка у фіналі Олімпіади. Українець повністю перегравав суперника за підсумками двох раундів і міг спокійно довести поєдинок до перемоги. Проте полтавець був настільки налаштований на бій, що почав тиснути і в заключній 3-хвилинці. І даремно. Захищаючись, бразилець знайшов можливість для удару лівою по щелепі.

Українець впав, швидко піднявся, але рефері не дозволив йому продовжити поєдинок. Раніше суперники зустрічалися двічі і обидва рази переконливо перемагав Хижняк.

У фіналі Ігор у Токіо перервалася переможна серія Олександра, яка складала 62 бої.

Україна завоювала першу медаль в боксі з Олімпіади-2012.