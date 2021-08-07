  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Катастрофа Хижняка. Як українець поступився в переможному бою (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Хижняк несподівано поступився у фіналі Олімпіади - Катастрофа Хижняка. Як українець поступився в переможному бою (фото)
    Олександр Хижняк несподівано поступився у фіналі Олімпіади
    Фото з відкритих джерел

    Боксер з Полтави повністю перегравав суперника, але пропустив один разючий удар

    Два з половиною раунди бігав бразилець Єбер Соуза від Олександра Хижняка у фіналі Олімпіади. Українець повністю перегравав суперника за підсумками двох раундів і міг спокійно довести поєдинок до перемоги. Проте полтавець був настільки налаштований на бій, що почав тиснути і в заключній 3-хвилинці. І даремно. Захищаючись, бразилець знайшов можливість для удару лівою по щелепі.

    Українець впав, швидко піднявся, але рефері не дозволив йому продовжити поєдинок. Раніше суперники зустрічалися двічі і обидва рази переконливо перемагав Хижняк.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Катастрофа Хижняка. Як українець поступився в переможному бою (фото)
    Катастрофа Хижняка. Як українець поступився в переможному бою (фото)
    Катастрофа Хижняка. Як українець поступився в переможному бою (фото)
    Катастрофа Хижняка. Як українець поступився в переможному бою (фото)
    Катастрофа Хижняка. Як українець поступився в переможному бою (фото)
    Катастрофа Хижняка. Як українець поступився в переможному бою (фото)
    Катастрофа Хижняка. Як українець поступився в переможному бою (фото)

    У фіналі Ігор у Токіо перервалася переможна серія Олександра, яка складала 62 бої.

    Україна завоювала першу медаль в боксі з Олімпіади-2012.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада Олександр Хижняк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Катастрофа Хижняка. Як українець поступився в переможному бою (фото)