«Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото

Людмила Лузан і Анастасія Четверікова принесли п'ятнадцяту медаль збірній України на Олімпіаді

Людмила Лузан і Анастасія Четверікова націлені на «золото» Ігор Парижа

Блискуче розпочався передостанній день Ігор у Токіо для української команди. Каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова стали срібними призерками Олімпіади.

У фінальному заїзді на дистанції 500 метрів наші дівчата у каное-двійці поступилися лише чемпіонкам світу, представницям Китаю Сюй Шисяо і Сунь Меня. Але пообіцяли, що за три роки з Ігор у Парижі привезуть золоті медалі.

Лузан здобула вже другу медаль Ігор. Раніше вона виграла бронзову нагороду на дистанції 200 метрів на каное-одиночці.