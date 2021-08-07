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    «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото

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    Людмила Лузан і Анастасія Четверікова принесли п'ятнадцяту медаль збірній України на Олімпіаді - «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото
    Людмила Лузан і Анастасія Четверікова принесли п'ятнадцяту медаль збірній України на Олімпіаді
    Фото: НОК

    Людмила Лузан і Анастасія Четверікова націлені на «золото» Ігор Парижа

    Блискуче розпочався передостанній день Ігор у Токіо для української команди. Каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова стали срібними призерками Олімпіади.

    У фінальному заїзді на дистанції 500 метрів наші дівчата у каное-двійці поступилися лише чемпіонкам світу, представницям Китаю Сюй Шисяо і Сунь Меня. Але пообіцяли, що за три роки з Ігор у Парижі привезуть золоті медалі.

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    «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото
    «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото
    «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото
    «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото
    «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото
    «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото
    «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото
    «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото
    «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото
    «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото
    «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото
    «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото
    «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото
    «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото
    «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото
    «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото
    «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото
    «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото
    «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото
    «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото
    «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото
    «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото

    Лузан здобула вже другу медаль Ігор. Раніше вона виграла бронзову нагороду на дистанції 200 метрів на каное-одиночці.

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    Теги: Олімпіада веслування на байдарках і каное
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    «Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото