Друге «срібло» за день. Хижняк нокаутом програв золоту медаль Олімпіади

Український боксер впевнено переважав суперника, але пропустив один несподіваний удар

Те, що трапилося у фінальному поєдинку боксерів у ваговій категорії до 75 кг можна описати одним словом - катастрофа. Українець Олександр Хижняк повністю перегравав суперника з бразилії Єбера Соузу. Після двох раундів вів у рахунку - всі судді віддавали йому перевагу. Побіг полтавець добивати бразильця і в третьому раунді. І наразився на один несильний, але нокаутуючий удар зліва. На секунду Хижняк впав, швидко підвівся, але рефері не дозволив продовжити бій. Прикра поразка.

Тренери напевно подадуть протест, але це вже нічого не змінить.

Наставники, що цікаво, протягом бою намагалися докричатися до нашого боксера, щоб він заспокоївся і працював у рингу з холодною головою. Він не послухав. Можливо, хотів завершити поєдинок нокаутом. І поступився в поєдинку, який за ударами повністю виграв.

В передостанній день Олімпіади збірна України виграла другу срібну нагороду. Раніше на п'єдестал піднялися каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова (яскраві фото).

Загалом в скарбничці збірної України вже 16 медалей.

Усі медалі України на Олімпіаді-2020

«золото»: Жан Беленюк (боротьба)

«срібло»: Михайло Романчук (плавання), Парвіз Насібов (боротьба), Анжеліка Терлюга (карате), Людмила Лузан, Анастасія Четверікова (веслування), Олександр Хижняк (бокс)

«бронза»: Дар'я Білодід (дзюдо), Ігор Рейзлін (фехтування), Олена Костевич / Олег Омельчук (стрільба), Михайло Романчук (плавання), Еліна Світоліна (теніс), Алла Черкасова (боротьба), Марта Фєдіна, Анастасія Савчук (артистичне плавання), Ірина Коляденко (боротьба), Анастасія Лузан (веслування), Станіслав Горуна (карате)

Читайте також:

Українка розридалася через відсутність тренера на Олімпіаді. Беленюк пояснив ситуацію

Як Терлюга здобула українське «срібло» на Олімпіаді