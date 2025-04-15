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Гра Україна – Румунія розпочалася хвилиною мовчання попри заборону УЄФА

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Гра Україна – Румунія розпочалася хвилиною мовчання попри заборону УЄФА
Команди домовилися провести хвилину мовчання безпосередньо під час матчу

Румуни проявили до України повагу і дві команди разом вшанували пам'ять наших співвітчизників

УЄФА заборонила проводити хвилину мовчання перед грою відбору Євро-2026 із футзалу Україна – Румунія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спортивного коментатора Сергія Лук'яненка.

Зазначається, що наша Асоціація зверталася до УЄФА з проханням про хвилину мовчання перед початком гри Україна – Румунія. Нам було відмовлено. Так само як і перед матчем з Кіпром

Тому наші представники пішли безпосередньо до румунів. Замість провести хвилину мовчання перед грою домовилися зробити це безпосередньо під час матчу, відразу після розіграшу м'яча суперником з центра поля.

«Бо в УЄФА можуть називати це політикою, робити вигляд, що реальності не існує, але по той бік майданчику ми зустріли Людей. Вони нічим не були нам зобов'язані, але проявили до України повагу і разом вшанували пам'ять наших співвітчизників», – зазначив Лук'яненко

Румунія хоч і програла гру, але в паралельних матчах для неї все склалося так, як їй було потрібно, і вона зіграє у плей-оф. 

Перемігши в п'ятому матчі основного раунду відбору Євро-2026 із футзалу команду Кіпру (11:1), збірна України достроково оформила путівку до фінального турніру, що проходитиме з 20 січня до 7 лютого наступного року на майданчиках латвійської Риги та литовського Каунаса.

У заключному поєдинку групи 1, який уже не мав для підопічних Олександра Косенка турнірного значення, українці приймали Румунію.

Зустріч розпочалася з хвилини мовчання в пам’ять про загиблих під час атак країни-терориста.

Перший тайм проходив у рівній боротьбі, голкіпери обох команд здійснювали сейви. На 15-й хвилині Маня вивів румунів уперед, та невдовзі Абакшин здорово завершив комбінацію нашої збірної, зрівнявши рахунок.

По перерві влучний удар Шведа вивів українців уперед. Поступово румуни набрали п’ять фолів, що змушувало їх грати обережніше. На 31-й хвилині після блискавичної контратаки третій гол синьо-жовтих оформив Семенченко.

У підсумку наші хлопці перемогли з рахунком 3:1, здобувши шість звитяг у шести матчах.

Україна – Румунія – 3:1 (1:1)

Голи: Фаренюк (16), Швед (25), Семенченко (31) – Маня (15).

Теги: Румунія футзал

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