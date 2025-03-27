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Румунські ультраправі поскаржилися до суду на закон, який дозволяє збивати безпілотники

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Румунські ультраправі поскаржилися до суду на закон, який дозволяє збивати безпілотники
Російські безпілотники неодноразово залітали на територію Румунії
фото: Reuters

Закон про збиття російських БпЛА румунський Сенат ухвалив у кінці лютого

Конституційний суд Румунії розгляне скаргу групи ультраправих партій на закон, який дозволяє країні збивати безпілотники, що незаконно залітають її повітряний простір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

Ультраправі партії «Альянс за об’єднання румунів», «Партія молоді» і SOS Romania поскаржилися до суду на ухвалений в лютому законопроєкт. Згідно з ним, дрони, які незаконно перетинають державний кордон Румунії і здійснюють польоти в національному повітряному просторі без дозволу, можуть бути знищені, нейтралізовані або взяті під контроль.

Закон було ухвалено після того, як російські ударні БпЛА неодноразово залітали на територію Румунії.

Нагадаємо, Сенат Румунії 26 лютого ухвалив законопроєкт, що регулює процедури, за якими румунська армія отримує право збивати дрони, які незаконно порушують повітряний простір країни.

Згідно з новими правилами, безпілотники, що нелегально перетинають кордон Румунії та літають без дозволу, можуть бути нейтралізовані або знищені, якщо їхній політ не вдається взяти під контроль силами Румунії або НАТО.

Як повідомлялося, на початку березня Міністерство оборони Румунії, Служба розвідки та румунське Міністерство внутрішніх справ підтвердили падіння російського безпілотника на території країни.

До слова, колишній головнокомандувач Збройних сил України та посол в Британії Валерій Залужний закликав Румунію збивати російські безпілотники, які залітають на її територію під час атак на Україну.

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Теги: Румунія безпілотник

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