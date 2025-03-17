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СБУ заборонила в’їзд в Україну скандальній румунській політикині

Варвара Шолян
glavcom.ua
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СБУ заборонила в’їзд в Україну скандальній румунській політикині
Шошоаке ставить під сумнів національний суверенітет та міжнародно визнані кордони України
фото з відкритих джерел

Діана Шошоаке вже не раз привертала увагу своїми проросійськими виступами

Служба безпеки заборонила на 3 роки в’їзд в Україну румунській політикині Діані Йованович-Шошоаке, яка публічно озвучувала російські наративи і навіть зверталася до очільника Кремля Путіна із закликами до захоплення українських територій.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Шошоаке ставить під сумнів національний суверенітет та міжнародно визнані кордони України, зокрема в її західних та південно-західних регіонах. До того ж, вона регулярно поширює наративи Кремля під час своїх публічних виступів на території Румунії та інших країн Євросоюзу.

Нагадаємо, напередодні, 16 березня, лідерка ультраправої партії S.O.S. România Діана Шошоаке написала листа очільнику РФ Путіну, де поскаржилась на відмову зареєструвати її кандидаткою в президенти Румунії та заявила, що хоче «повернути» нібито румунські території, які належать Україні.

У липні минулого року Шошоаке «прославилася» тим, що в перший день засідання Європарламенту принесла туди миро, ладан та ікону, – щоб «прогнати дияволів».

Раніше «Главком» повідомляв, що Діана Шошоаке у березні 2023-го позувала на фото із заходу у посольстві РФ у Румунії. 

Крім того, у березні 2023 року Шошоаке ініціювала законопроєкт про денонсацію договору про добросусідство і співробітництво Румунії та України. А під час візиту президента України Володимира Зеленського в Бухарест у жовтні 2022-го намагалася зірвати виступ Зеленського перед румунським парламентом.

Також стало відомо, що Діана Шошоаке «відпрацьовувала» російську методичку напередодні президентських та парламентських виборів у Молдові восени 2023 року.  

 

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Теги: СБУ Румунія Україна російські агенти

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