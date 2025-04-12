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Євро-2026 із футзалу: Україна у жовтні дізнається суперників у фінальному турнірі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Євро-2026 із футзалу: Україна у жовтні дізнається суперників у фінальному турнірі
На Євро-2026 виступатимуть 16 учасників

Під час церемонії на «Жальгіріс-Арені» в Каунасі буде сформовано чотири групи по чотири збірні

Жеребкування фінального турніру Євро-2026 з футзалу заплановано на 24 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Перемігши в п'ятому матчі основного раунду відбору Євро-2026 із футзалу команду Кіпру (11:1), збірна України достроково оформила путівку до фінального турніру, що проходитиме з 20 січня до 7 лютого наступного року на майданчиках латвійської Риги та литовського Каунаса.

Раніше синьо-жовті впевнено здобули в групі чотири перемоги – над Кіпром (7:0), Румунією (2:0) та Німеччиною (5:3, 9:0). Другий розгром Кіпру за поразки Румунії в Німеччині й вивів нашу команду на чемпіонат Європи. 

У заключному поєдинку групи 1, який уже не матиме для підопічних Олександра Косенка турнірного значення, вони прийматимуть Румунію. Номінально домашня гра відбудеться в Кошаліні 15 квітня (початок – о 19:00 за київським часом).

Жеребкування фінального турніру заплановано на 24 жовтня. Під час церемонії на «Жальгіріс-Арені» в Каунасі буде сформовано чотири групи по чотири збірні, і по дві найкращі команди кожного квартету потім вийдуть до чвертьфіналу. 

На Євро-2026 виступатимуть 16 учасників: Латвія й Литва в ролі господарів, переможці 10 груп основного раунду відбору (окрім України, такими вже стали Португалія, Словенія, Польща, Хорватія, Чехія, Вірменія, Білорусь), а також чотири переможці плей-оф за участі восьми найкращих других команд.

Основний раунд завершиться 16 квітня. Жеребкування стикових матчів відбудеться 21 травня, а самі поєдинки – із 15-го до 24 вересня. 

Нагадаємо, Еліна Світоліна принесла жіночій збірній України з тенісу дострокову перемогу в матчевій зустрічі з Польщею в групі Е кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Теги: футзал спорт

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