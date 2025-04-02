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Жан Клод Ван Дамм став фігурантом справи про торгівлю людьми

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ван Дамм проходить у справі про сексуальне і психологічне насильство над дівчатами в організаціях румунського бізнесмена
фото: Profimedia

Правоохоронці звинувачують Ван Дамма у сексуальних зв'язках із неповнолітніми

65-річний Жан-Клод Ван Дамм став фігурантом кримінальної справи про торгівлю. Румунська прокуратура звинувачує актора в отриманні сексуальних послуг від п'яти жінок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Hotnews.

За словами адвоката Адріана Кукуліса, правоохоронці звинувачують Ван Дамма у сексуальних зв'язках із жінками, які на той момент «свідомо піддавалися експлуатації». Одна з жертв, якій зараз 26 років, розповіла, що події нібито відбувалися у французьких Каннах понад 10 років тому.

Організатором мережі визнано румунського бізнесмена Морела Болеа, президента некомерційної організації EuroDemos і власника модельного агентства Kasta Morrely. Його затримали в листопаді 2022 року за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми. Правоохоронці почали розслідування про сексуальне і психологічне насильство над дівчатами в його організаціях.

У справі організатора злочинної мережі зазначається, що з 2000 по 2016 роки кілька неповнолітніх потерпілих потрапили до Болеа через неурядову організацію і модельне агентство в муніципалітеті Ясси.

Угруповання Болеа діяло в інших країнах Європейського Союзу і в Канаді. Злочинці використовували жінок для зустрічей зі знаменитостями і бізнесменами.

Нагадаємо, жінка, яка звинувачувала колишнього абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Майка Тайсона у зґвалтуванні, що нібито сталося у 1991 році, відкликала свій позов з окружного суду США.

До слова, легендарного ексзахисника «Барселони» та збірної Бразилії з футболу Дані Алвеса було виправдано у справі про зґвалтування.

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Теги: Румунія торгівля людьми

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