Христина Стуй не виступатиме в естафеті на чемпіонаті Європи



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Христина Стуй

Українка отримала травму в кваліфікації бігу на 100 метрів

Українська спортсменка Христина Стуй через пошкодження не допоможе жіночій команді в естафеті 4х100 м на чемпіонаті Європи в Берліні.

Про це в ефірі UA: Перший заявив тренер збірної України В'ячеслав Тиртишник.

«Христина виступати в естафеті не буде. Пошкодження незначне, але ми не будемо ризикувати подальшою кар'єрою спортсменки. Дівчата готуються до кваліфікації і Стуй знаходиться з ними, але вона бігти не буде, буде берегти себе для подальших виступів», - повідомив він.

Зазначимо, що в заявці збірної України на естафету 4х100 крім Стуй також потрапили Єлизавета Бризгіна, Анастасія Голенєва, Яна Качур, Аліна Калістратова і Вікторія Ратникова.

Джерело: xsport.ua