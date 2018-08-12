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    Христина Стуй не виступатиме в естафеті на чемпіонаті Європи

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    Христина Стуй - Христина Стуй не виступатиме в естафеті на чемпіонаті Європи
    Христина Стуй

    Українка отримала травму в кваліфікації бігу на 100 метрів

    Українська спортсменка Христина Стуй через пошкодження не допоможе жіночій команді в естафеті 4х100 м на чемпіонаті Європи в Берліні.

    Про це в ефірі UA: Перший заявив тренер збірної України В'ячеслав Тиртишник.

    «Христина виступати в естафеті не буде. Пошкодження незначне, але ми не будемо ризикувати подальшою кар'єрою спортсменки. Дівчата готуються до кваліфікації і Стуй знаходиться з ними, але вона бігти не буде, буде берегти себе для подальших виступів», - повідомив він.

    Зазначимо, що в заявці збірної України на естафету 4х100 крім Стуй також потрапили Єлизавета Бризгіна, Анастасія Голенєва, Яна Качур, Аліна Калістратова і Вікторія Ратникова.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи Збірна України легка атлетика
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