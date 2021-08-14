«Інтер» (Італія) – «Динамо» (Україна): відеотрансляція матчу

Кияни готуються до групового турніру Ліги чемпіонів

Сьогодні, 14 серпня, київське «Динамо» проведе товариську зустріч з чемпіоном Італії «Інтером». Гра відбудеться в Монці й розпочнеться о 19:30.

Кияни вилетіли до Італії без головного тренера Мірчи Луческу. Віне нещодавно переніс операцію. Також не зіграє захисник Віталій Миколенко.

У «Інтера» також є проблеми. Клуб відпустив до «Челсі» нападника Рамелу Лукаку.

«Інтер» в міжсезоння змінив головного тренера. Антоніо Конте, перемігши в Серії А, пішов. Його місце зайняв Сімоне Індзагі. Для нього це остання спроба перевірити футболістів перед стартом сезону. Чемпіонат Італії візьме старт 21 серпня.