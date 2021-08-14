«Манчестер Юнайтед» розгромив «Лідс», Фернандеш зробив перший хет-трик

Новий сезон Прем’єр-ліги манкуніанці розпочали з переконливої перемоги

Бруну Фернандеш став першим в історії «Манчестер Юнайтед» футболістом, який забив три м’ячі в першому матчі Прем’єр-ліги. Португальський півзахисник відзначився в грі проти «Лідса», а манкуніанці впевнено перемогли – 5:1.

Фернандеш двічі забив з передач Погба. Француз, до речі, видав три гольові передачі. Він також асистував колишньому гравцю «Шахтаря» Фреду. П’ятий гол записав на свій рахунок Мейсон Грінвуд.

Додамо, що перед грою «Манчестер Юнайтед» представив другого новачка сезону. Компанію Джейдону Санчо склав зірковий француз Рафаель Варан. Контракт 28-річного футболіста з манкуніанцями розрахований до червня 2025 року. За Варана «червоні дияволи» виклали мадридському «Реалу» 40 мільйонів євро.

Варан є вихованцем французького «Ланса», а з 2011 року захищав кольори «вершкових». Рафаель тричі став чемпіоном Іспанії, завоював Кубок ти тричі Суперкубок країни. На міжнародній арені захисник чотири рази виграв Лігу чемпіонів, клубний чемпіонат світу та став володарем трьох суперкубків УЄФА.