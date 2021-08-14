Беленюк вперше відповів на образу Скабєєвої

Олімпійському чемпіону навіть бридко коментувати слова пропагандистки

Борець греко-римського стилю олімпійський чемпіон Токіо-2020 і депутат від партії «Слуга народу» Жан Беленюк вперше відреагував на слова російської ведучої Ольги Скабєєвої. Під час Олімпіади, коли українець став переможцем і станцював гопак, пропагандистка назвала танок «присядкою» і заявила, що Україна – не Батьківщина Жана.

«Мені цікаво подивитися, а яка батьківщина у Скабєєвої? Ці люди без роду і без племені, яких тільки одне мотивує – нести відверту нісенітницю. Вона – пропагандист. Займається своєю діяльністю – несе всяку безглуздість і сподівається, що буде почута якимись верствами населення. Комусь це цікаво. Але адекватні люди взагалі не повинні подібні передачі дивитися», – сказав Жан в інтерв’ю «Обозреватель».

Раніше Жан Беленюк прокоментував фото зі Скабєєвою. А в інтерв’ю «Главкому» розкрив секрет успіху на Олімпіаді.

Учора невідомі атакували Олімпійського чемпіона Беленюка у центрі Києва.