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    Беленюк вперше відповів на образу Скабєєвої

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    Жан Беленюк став на Іграх у Токіо олімпійським чемпіоном - Беленюк вперше відповів на образу Скабєєвої
    Жан Беленюк став на Іграх у Токіо олімпійським чемпіоном
    Фото з відкритих джерел

    Олімпійському чемпіону навіть бридко коментувати слова пропагандистки

    Борець греко-римського стилю олімпійський чемпіон Токіо-2020 і депутат від партії «Слуга народу» Жан Беленюк вперше відреагував на слова російської ведучої Ольги Скабєєвої. Під час Олімпіади, коли українець став переможцем і станцював гопак, пропагандистка назвала танок «присядкою» і заявила, що Україна – не Батьківщина Жана.

    «Мені цікаво подивитися, а яка батьківщина у Скабєєвої? Ці люди без роду і без племені, яких тільки одне мотивує – нести відверту нісенітницю. Вона – пропагандист. Займається своєю діяльністю – несе всяку безглуздість і сподівається, що буде почута якимись верствами населення. Комусь це цікаво. Але адекватні люди взагалі не повинні подібні передачі дивитися», – сказав Жан в інтерв’ю «Обозреватель».

    Раніше Жан Беленюк прокоментував фото зі Скабєєвою. А в інтерв’ю «Главкому» розкрив секрет успіху на Олімпіаді.

    Учора невідомі атакували Олімпійського чемпіона Беленюка у центрі Києва.

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    Теги: Олімпіада Жан Беленюк
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    Беленюк вперше відповів на образу Скабєєвої