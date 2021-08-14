Суперник «Шахтаря» в Лізі чемпіонів поступився французькому середняку

«Монако» набрав одне очко в двох стартових матчах

«Монако» невдало стартував у новому чемпіонаті Ліги 1

Французький «Монако», який 17 серпня прийме «Шахтар» в плей-оф Ліги чемпіонів, набрав одне очко в двох стартових турах Ліги 1. Після нічиєї з «Нантом», монегаски поступилися «Лор’яну» - 0:1.

На 30-й хвилині зустрічі нігерійський нападник гостей Теремас Моффіт реалізував пенальті, який «привіз» німецький захисник «Монако» Якобс.

Додамо, що травми в грі зазнав півзахисник команди з Монте-Карло Олександр Головін.

В минулому розіграші чемпіонату Франції «Монако» зайняв 3-е місце, пропустивши вперед себе лише «Лілль» і ПСЖ, а «Лор'ян» боровся за виживання і зайняв 16-е місце.

«Монако»: Нюбель, Сідібе, Дісасі, Павловіч, Тшуамені, Діоп (Діатто, 70), Жан Лукас (Головін, 58), Фолланд, Мартінш (Фабрегас, 68), Якобс (Каю Енріке, 57), Боада (Бен-Єддер, 57).

Тим часом «Шахтар» взяв нору над «Металістом 1925» і наздогнав у турнірній таблиці чемпіонату України київське «Динамо».