«Інтер» розгромив «Динамо» в товариському матчі

Чемпіон Італії задовольнився трьома «сухими» м’ячами

Київське «Динамо» готується до групового турніру Ліги чемпіонів. Столичний клуб переніс календарну гру чемпіонату України, а в уїкенд відправився до Італії. В Монці команда Мірчи Луческу провела товариську зустріч з чемпіоном Серії А «Інтером».

Рівної боротьби не вийшло. Господарі були швидшими і досить легко забили три голи. Могли й більше, проте киян кілка разів виручали голкіпери, а одного разу їм на допомогу прийшла поперечина воріт.

У «Динамо» також був реальний шанс забити. В одній з контратак м’яч опинився у Карлоса Де Пени в районі 11-метрової позначки, але уругваєць не зміг реалізувати нагоду, влучивши у захисника. Підсумок – 3:0 на користь «Інтера».

«Інтер» – «Динамо» – 3:0

Голи: Барелла (13), Джеко (34), Сенсі (60).

«Інтер»: Ханданович (Раду, 74), Де Врей (Ранок’я, 74), Сенсs (Відаль, 61), Перішич (Дsмарко, 61), Чалханоглу (Сальседо, 81), Барелла (Весіно, 62), Дарміан, Шкриньяр (Д'Амброзіо, 74), Брозович (Агуме, 81), Бастоні (Коларов, 74), Джеко (Пінамонті, 46).

«Динамо»: Бущан (Бойко, 46), Сирота (Шабанов, 84), Кендзьора, Забарний (Тимчик, 65), Сидорчук (Андрієвский, 65), Циганков (Сідклей, 46), Шапаренко (Шепелєв, 65), Караваєв (Антюх, 84), Леднєв (Гармаш, 46), Родрігес (де Пена, 46), Рамірес (Кулач, 46; Вербич, 84).