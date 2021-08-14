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    Український футболіст дебютував за новий клуб в Італії

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    Віктор Коваленко дебютував за новий клуб - Український футболіст дебютував за новий клуб в Італії
    Віктор Коваленко дебютував за новий клуб
    Фото з відкритих джерел

    Коваленко зіграв за «Спецію» в розіграші Кубку країни

    Колишній півзахисник «Шахтаря» Віктор Коваленко новий сезон проведе в «Спеції». «Аталанта», якій належать права на футболіста, віддала українця в оренду. Гравець вже встиг дебютувати за новий клуб. В матчі Кубку Італії проти «Порденоне» українець провів на полі 86 хвилин, а його команда перемогла – 3:1.

    «Спецію» тренує відомий в минулому гравець збірної Італії Тьягу Мотта. Він очолив команду влітку.

    Минулого сезону «Спеція» фінішувала в чемпіонаті Італії на 15 місці.

    Коваленко є кандидатом до збірної України. На чемпіонат Європи, на якому наша команда дійшла до чвертьфіналу, не потрапив через брак ігрової практики в «Аталанті».

    Наразі збірна залишається без тренера. Першого серпня Андрій Шевченко відмовився продовжувати угоду з Українською асоціацією футболу. Його мав замінити Сергій Ребров, проте він не може розірвати контракт з еміратським «Аль-Айном», де працює.

    Не виключено, що до вересневих матчів відбору з Казахстаном і Францією команду готуватимуть Олег Блохін і Олексій Михайличенко.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Український футболіст дебютував за новий клуб в Італії