Український футболіст дебютував за новий клуб в Італії

Коваленко зіграв за «Спецію» в розіграші Кубку країни

Колишній півзахисник «Шахтаря» Віктор Коваленко новий сезон проведе в «Спеції». «Аталанта», якій належать права на футболіста, віддала українця в оренду. Гравець вже встиг дебютувати за новий клуб. В матчі Кубку Італії проти «Порденоне» українець провів на полі 86 хвилин, а його команда перемогла – 3:1.

«Спецію» тренує відомий в минулому гравець збірної Італії Тьягу Мотта. Він очолив команду влітку.

Минулого сезону «Спеція» фінішувала в чемпіонаті Італії на 15 місці.

Коваленко є кандидатом до збірної України. На чемпіонат Європи, на якому наша команда дійшла до чвертьфіналу, не потрапив через брак ігрової практики в «Аталанті».

Наразі збірна залишається без тренера. Першого серпня Андрій Шевченко відмовився продовжувати угоду з Українською асоціацією футболу. Його мав замінити Сергій Ребров, проте він не може розірвати контракт з еміратським «Аль-Айном», де працює.

Не виключено, що до вересневих матчів відбору з Казахстаном і Францією команду готуватимуть Олег Блохін і Олексій Михайличенко.