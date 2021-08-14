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    Український баскетболіст в НБА змінив команду

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    Олексій Лень повернувся в&nbsp;&laquo;Сакраменто Кінгс&raquo; - Український баскетболіст в НБА змінив команду
    Олексій Лень повернувся в «Сакраменто Кінгс»
    Фото з відкритих джерел

    Олексій Лень повернувся до «Сакраменто Кінгз», за яких виступав кілька років тому

    Український центровий в Національній баскетбольній асоціації Олексій Лень змінив команду. В новому сезоні він виступатиме за «Сакраменто Кінгс». Генеральний директор «королів» Монте МакНейр привітав новачка на сторінці клубу в соцмережах, але деталі угоди не розкрив. За неофіційною інформацією, контракт Леня розрахований на два роки, за які він заробить сім мільйонів 650 тисяч доларів.

    Нагадаємо, Лень вже виступав за «Сакраменто» в сезоні 2019-2020 років.

    У минулому сезоні 28-річний українець виступав за «Торонто» і «Вашингтон», де провів 57 матчів і набирав в середньому 7,1 очка за гру.

    Тим часом Жан Беленюк вперше відповів на образу Скабєєвої.

    Раніше олімпійський чемпіон прокоментував фото зі Скабєєвою. А в інтерв’ю «Главкому» розкрив секрет успіху на Олімпіаді.

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    Теги: баскетбол Олексій Лень
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    Український баскетболіст в НБА змінив команду