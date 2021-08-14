Український баскетболіст в НБА змінив команду

Олексій Лень повернувся до «Сакраменто Кінгз», за яких виступав кілька років тому

Український центровий в Національній баскетбольній асоціації Олексій Лень змінив команду. В новому сезоні він виступатиме за «Сакраменто Кінгс». Генеральний директор «королів» Монте МакНейр привітав новачка на сторінці клубу в соцмережах, але деталі угоди не розкрив. За неофіційною інформацією, контракт Леня розрахований на два роки, за які він заробить сім мільйонів 650 тисяч доларів.

Нагадаємо, Лень вже виступав за «Сакраменто» в сезоні 2019-2020 років.

У минулому сезоні 28-річний українець виступав за «Торонто» і «Вашингтон», де провів 57 матчів і набирав в середньому 7,1 очка за гру.

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