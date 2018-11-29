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    Ірландський футбольний клуб помилково повідомив про смерть свого гравця

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    Ірландський футбольний клуб помилково повідомив про смерть свого гравця

    Відповідальний за публікацію про смерть гравця співробітник був звільнений з клубу

    Ірландський клуб «Беллібрек» помилково сповістив Ленстерську старшу футбольну лігу про смерть свого гравця Фернандо Нуно Ла-Фуенте.

    Про це повідомляє «Газета.ru» з посиланням на The Telegraph.

    За інформацією клубу, гравець загинув у четвер у ДТП, після чого тіло футболіста було відправлено на його батьківщину в Іспанію.

    Найближчий матч «Беллібрека» проти «Ерклоу Таун» був скасований, в інших зустрічах ліги провели хвилину мовчання.

    Керівництво аматорської ліги також дало оголошення про загибель гравця у газету The Herald і висловила свої співчуття рідним футболіста.

    Пізніше з'ясувалося, що Ла-Фуенте живий і за кілька тижнів до матчу з «Ерклоу Таун» поїхав в Іспанію.

    Прес-служба «Беллібрека» принесла вибачення лізі, власникам клубів і футболістам за недостовірну інформацію, підкресливши, що відповідальний за публікацію про смерть гравця співробітник вже звільнений з клубу.

    ДТП НОВИНИ ФУТБОЛУ Ірландія смерть
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