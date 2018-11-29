Ірландський футбольний клуб помилково повідомив про смерть свого гравця
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Відповідальний за публікацію про смерть гравця співробітник був звільнений з клубу
Ірландський клуб «Беллібрек» помилково сповістив Ленстерську старшу футбольну лігу про смерть свого гравця Фернандо Нуно Ла-Фуенте.
Про це повідомляє «Газета.ru» з посиланням на The Telegraph.
За інформацією клубу, гравець загинув у четвер у ДТП, після чого тіло футболіста було відправлено на його батьківщину в Іспанію.
Найближчий матч «Беллібрека» проти «Ерклоу Таун» був скасований, в інших зустрічах ліги провели хвилину мовчання.
Керівництво аматорської ліги також дало оголошення про загибель гравця у газету The Herald і висловила свої співчуття рідним футболіста.
Пізніше з'ясувалося, що Ла-Фуенте живий і за кілька тижнів до матчу з «Ерклоу Таун» поїхав в Іспанію.
Прес-служба «Беллібрека» принесла вибачення лізі, власникам клубів і футболістам за недостовірну інформацію, підкресливши, що відповідальний за публікацію про смерть гравця співробітник вже звільнений з клубу.