Ірландський футбольний клуб помилково повідомив про смерть свого гравця



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Відповідальний за публікацію про смерть гравця співробітник був звільнений з клубу

Ірландський клуб «Беллібрек» помилково сповістив Ленстерську старшу футбольну лігу про смерть свого гравця Фернандо Нуно Ла-Фуенте.

Про це повідомляє «Газета.ru» з посиланням на The Telegraph.

За інформацією клубу, гравець загинув у четвер у ДТП, після чого тіло футболіста було відправлено на його батьківщину в Іспанію.

Найближчий матч «Беллібрека» проти «Ерклоу Таун» був скасований, в інших зустрічах ліги провели хвилину мовчання.

Керівництво аматорської ліги також дало оголошення про загибель гравця у газету The Herald і висловила свої співчуття рідним футболіста.

Пізніше з'ясувалося, що Ла-Фуенте живий і за кілька тижнів до матчу з «Ерклоу Таун» поїхав в Іспанію.

Прес-служба «Беллібрека» принесла вибачення лізі, власникам клубів і футболістам за недостовірну інформацію, підкресливши, що відповідальний за публікацію про смерть гравця співробітник вже звільнений з клубу.