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Іспанія – Франція: де дивитися півфінал Ліги націй

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Іспанія – Франція: де дивитися півфінал Ліги націй
Поєдинок Іспанія – Франція у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

Гра Іспанія – Франція відбудеться в Мюнхені на «Альянц Арені»

Збірні Іспанії та Франції сьогодні, 5 червня, зіграють у півфіналі Ліги націй. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися гру Іспанія – Франція

Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Гра Іспанія – Франція відбудеться у Штутгарті на «МХП-Арені». Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Португалії стала першим учасником фіналу Ліги націй УЄФА 2025 року, здолавши у півфіналі господарів фінального етапу – команду Німеччини – з рахунком 2:1.

На шляху до 1/2 фіналу німці здолали Італію у двоматчевому чвертьфіналі, після чого отримали право приймати фінал чотирьох на власному полі. Португалія у плей-оф здолала Данію.

На 48 хвилині рахунок гри відкрив Флоріан Вірц після навісу Йозуа Кімміха – 1:0. На 63 хвилині Франсішку Консейсау ударом з-за меж штрафного зрівнює рахунок – 1:1. Вже на 68 хвилині Кріштіану Роналду забив вирішальний гол.

У заключні хвилини зустрічі Німеччина кинулася відіграватися, але португальців виручав голкіпер, а на 89-й хвилині та в компенсований час блискуче зіграв тер Штеген, рятуючи після ударів Жоти.

Ліга націй-2025. Півфінал

Німеччина – Португалія – 1:2

Голи: Вірц (48) – Консейсау (63), Роналду (68)

У фіналі Португалія зустрінеться з переможцем протистояння Франція – Іспанія, яке відбудеться у четвер, 5 червня.

Для Португалії це вже другий фінал Ліги націй. Перший титул команда здобула у 2019 році, перемігши Нідерланди.

Нагадаємо, центральний півзахисник «Мілана» та збірної Нідерландів Тейані Рейндерс найближчим часом стане гравцем «Манчестер Сіті».

Романо у своєму акаунті в X повідомив, що клуби домовилися про трансфер хавбека за €70 млн.

Він також наголосив, що усну угоду між усіма сторонами вже досягнуто, а деталі контракту із самим Рейндерсом були узгоджені ще кілька днів тому.

У минулому сезону Тейані Рейндерс взяв участь у 54 матчах у складі «Мілана». На рахунку гравця 15 забитих м'ячів та п'ять результативних передач.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй

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