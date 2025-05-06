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ЗСУ ліквідували російського футболіста

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ЗСУ ліквідували російського футболіста
Сергій Оленєв був гравцем команд «Енергія», «Coca-Cola», «Без спонсора» та «Омсільмаш»

Сергій Оленєв грав у любительській Мініфутбольній лізі Омська

Захисники України ліквідували російського окупанта – футболіста Сергія Оленєва. Про це повідомляє «Главком».

Сергій Оленєв грав у любительській Мініфутбольній лізі Омська. Він був гравцем команд «Енергія», «Coca-Cola», «Без спонсора» та «Омсільмаш».

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють інформацію про деталі та дату ліквідації окупанта

Прощання з Оленєвим відбудеться 7 травня.

Нагадаємо, сили оборони знищили російського окупанта Володимира Поспєлова.

Володимир Поспєлов народився 30 квітня 1996 року. З дитинства займався акробатикою, здобув розряд «кандидат у майстри спорту». 

4 червня 2024 року Поспєлов підписав контракт з Міноброни РФ.

Гранатометника мотострілецької роти, єфрейтора Володимира Поспєлова захисники України ліквідували 23 квітня 2025 року на території Курської області.

Як зазначалося, сили оборони ліквідували російського окупанта – борця Батора Ердинієва.

Батор Ердинієв народився 17 квітня 1981 року. Був багаторазовим призером районних та республіканських турнірів з вільної боротьби.

У грудні 2023 року долучився добровольцем до окупаційної п'ятої танкової бригади.

Гвардії лейтенант Ердинієв Батор (позивний «Баргут») командир танкового взводу танкової роти танкового батальйону 5 гвардійської танкової бригади 36 загальновійськової армії Східного військового округу був ліквідований 26 березня 2025 року на Донеччині.

У окупанта залишилася дружина та дві доньки.

Прощання з окупантом відбулося 18 квітня у місті Улан-Уде.

ЗСУ ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ росія війна окупанти

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